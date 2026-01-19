Informacja o śmierci Stephena "Cat" Coore'a pojawiła się w mediach społecznościowych na profilach Third World. W krótkim wpisie znalazł się cytat "You know I LOVE you, right" oraz daty urodzin i śmierci muzyka. 6 kwietnia skończyłby 70 lat. Jego przedstawiciel przekazał wiadomość, że "Cat" zmarł nagle.

Gitarzysta i skrzypek był współzałożycielem Third World, jednego z najdłużej działających zespołów reggae. Ich brzmienie inspirowane przez soul, funk oraz disco sprawiło, że reggae w ich wykonaniu staje się niesamowitą mieszanką.

Nie żyje współzałożyciel Third World

"Łączenie wielu gatunków muzyki jest dla nas czymś naturalnym, bo dorastając na Jamajce poznaliśmy korzenie reggae i ska. Żyliśmy też w kraju, gdzie musiałeś usłyszeć Chucka Berry'ego, Fatsa Domino i innych artystów r'n'b" - tłumaczył Stephen "Cat" Coore.

Grupa powstała w 1973 r., kiedy klawiszowiec Michael "Ibo" Cooper i Stephen "Cat" Coore (grający wcześniej m.in. z The Alley Cats oraz Inner Circle) postanowili założyć swój zespół. Oryginalny bębniarz grupy Cornel Marshall wcześniej udzielał się w jednym z najbardziej znanych jamajskich zespołów lat 60. - Tomorrow's Children.

Skład na debiutanckim albumie "Third World" (1976) uzupełniał wokalista Milton "Prilly" Hamilton oraz perkusista Irving "Carrot" Jarrett. Album zawierał cover utworu "Satta Massagana", oryginalnie wykonywanego przez The Abyssinians i będącego jedną z najbardziej fundamentalnych kompozycji w historii reggae.

Third World - jedna z legend jamajskiego reggae

Na drugiej płycie "96 Degrees In The Shade" (1977) wykrystalizował się najsłynniejszy skład zespołu. "Prilly" został zastąpiony przez charyzmatycznego "Bunny Rugsa" Clarke'a. Zmieniła się też sekcja rytmiczna: pojawili się basista Ritchie Daley oraz współzałożyciel Inner Circle, bębniarz Willie Stewart, który zdecydował się dołączyć do nowego zespołu.

Największy sukces Third World przyszedł bez wątpienia na przełomie lat 70. i 80. wraz z ich wersją utworu "Now That We Found Love" amerykańskiej grupy O'Jays, która stała się wielkim przebojem po obu stronach Atlantyku w 1979 roku. Ten utwór sprawił, że swoją uwagę skupił na nich Stevie Wonder. Wraz z Melody A McCully nawiązał z nimi współpracę, dzięki czemu powstał kolejny wielki hit zespołu "Try Jah Love".

Do największych przebojów Third World należą także "96 Degrees in the Shade", "Cool Meditation", "Dancing on the Floor", "Sense of Purpose", "Forbidden Love", "Reggae Ambassador", "Committed" czy "Reggae Party". Zespół zdobył dziewięć nominacji do Grammy oraz wiele innych nagród i wyróżnień.

W 2013 roku grupa świętowała 40-lecie istnienia. W ramach światowej trasy dotarła także do Polski na Przystanek Woodstock (obecnie Pol'and'Rock Festival).

Z muzyków występujących w Third World nie żyją już wokalista i gitarzysta William "Bunny Rugs" Clarke (zmarł w 2014 r.), grający na instrumentach perkusyjnych Irvin "Carrot" Jarrett (zm. 2018) i klawiszowiec Michael "Ibo" Cooper (zm. 2023).

Stephen Coore był uhonorowany jamajskim Order of Distinction za zasługi w dziedzinie muzyki.

