Droga Ryszarda Pisarskiego na estradę rozpoczęła się pod koniec lat 50. Wokalista został wówczas dostrzeżony podczas konkursu dla piosenkarzy amatorów, przygotowanego przez Polskie Radio. Miał wtedy około 18 lat. Udział w wydarzeniu stał się dla niego przepustką do zawodowego śpiewania.

W następnej dekadzie Pisarski intensywnie koncertował, nagrywał dla radia i współpracował z cenionymi autorami polskich piosenek. Można go było usłyszeć nie tylko na antenie, lecz także w największych salach koncertowych w kraju. Podejmował się również prowadzenia imprez, łącząc działalność wokalną z rolą konferansjera.

Piosenki z repertuaru Ryszarda Pisarskiego

Wśród utworów kojarzonych z Pisarskim znalazły się "To jest dzień", "Ty jesteś czarujący" oraz "Kiedy patrzę w twoje oczy". Wykonywał również piosenkę "Czy tutaj mieszka panna Agnieszka", która szeroką popularność zdobyła później w interpretacji Jana Kobuszewskiego.

Nagrania te przypominają o realiach powojennej polskiej estrady, w której ogromną rolę odgrywało radio. To właśnie ono pozwalało początkującym wykonawcom zdobywać rozpoznawalność i docierać do publiczności z całego kraju. Pisarski należał do artystów, którzy wykorzystali tę szansę i przez kolejne dekady budowali własną pozycję na scenie.

Jeszcze dzień wcześniej rozmawiał z przyjacielem

O śmierci piosenkarza poinformował Maciej Klociński, dziennikarz związany z Radiem Fama, a zarazem wieloletni przyjaciel artysty. Pisarski wielokrotnie pojawiał się w przygotowywanych przez niego artykułach i audycjach. Wiadomość o odejściu wokalisty była dla Klocińskiego tym bardziej wstrząsająca, że obaj rozmawiali ze sobą zaledwie dzień wcześniej.

"Dziś w nocy, 21 lipca 2026 r., zmarł mój przyjaciel, piosenkarz Ryszard Pisarski. Wielki smutek i szok. Wczoraj jeszcze rozmawialiśmy i nic nie wskazywało na to, że to się wydarzy tak nagle" - napisał na Facebooku.

Do wiadomości dołączył czarno-białą fotografię piosenkarza. Pod wpisem zaczęły pojawiać się kondolencje kierowane do rodziny i przyjaciół zmarłego. Internauci wspominali artystę, zapewniali o duchowej bliskości i podkreślali, jak bolesna potrafi być utrata przyjaciela.

"Wyrazy współczucia. Przykro mi", "Niech spoczywa w pokoju" oraz "Takie rany się nie goją" to niektóre z reakcji pozostawionych przez komentujących. Część osób pytała również, co było bezpośrednią przyczyną śmierci. Informacja ta nie została przekazana opinii publicznej.

Choroba zachwiała jego sytuacją finansową

Pisarski wycofał się z życia estradowego w połowie lat 90. Dwie dekady później ponownie zrobiło się o nim głośno, jednak tym razem nie za sprawą muzyki. W 2015 roku media opisywały problemy zdrowotne i finansowe emerytowanego piosenkarza.

Artysta przeszedł operację biodra, po której potrzebował kosztownej rehabilitacji. Wydatki związane z leczeniem przyczyniły się do powstania zadłużenia, a jego mieszkanie zostało wystawione na licytację. Pisarski mówił wówczas otwarcie, że po latach wspierania innych sam znalazł się w sytuacji wymagającej pomocy.

"Wiele lat niosłem ludziom radość, a często i pomoc, udzielając się na imprezach charytatywnych. A dziś sam potrzebuję pomocy. [...] Człowiek czasami potrzebuje, żeby ktoś się zainteresował, czy jeszcze w ogóle żyje" - wyznał w rozmowie z "Głosem Koszalińskim".



