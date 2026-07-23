Nie żyje Ryszard Pisarski. Jego głos pamiętają miłośnicy polskiej estrady

Alicja Rudnicka

Alicja Rudnicka

Należał do pokolenia artystów, których kariery rodziły się na radiowych konkursach, a rozwijały na scenach w całej Polsce. Ryszard Pisarski, wykonawca piosenek "To jest dzień" i "Ty jesteś czarujący", zmarł w nocy z 20 na 21 lipca 2026 roku. Miał 87 lat. Wiadomość o odejściu wokalisty przekazał jego wieloletni przyjaciel, dziennikarz Maciej Klociński.

Ryszard Pisarski nie żyjeYouTube: @muzycznyszczecinekmateriał zewnętrzny

Droga Ryszarda Pisarskiego na estradę rozpoczęła się pod koniec lat 50. Wokalista został wówczas dostrzeżony podczas konkursu dla piosenkarzy amatorów, przygotowanego przez Polskie Radio. Miał wtedy około 18 lat. Udział w wydarzeniu stał się dla niego przepustką do zawodowego śpiewania.

W następnej dekadzie Pisarski intensywnie koncertował, nagrywał dla radia i współpracował z cenionymi autorami polskich piosenek. Można go było usłyszeć nie tylko na antenie, lecz także w największych salach koncertowych w kraju. Podejmował się również prowadzenia imprez, łącząc działalność wokalną z rolą konferansjera.

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Piosenki z repertuaru Ryszarda Pisarskiego

Wśród utworów kojarzonych z Pisarskim znalazły się "To jest dzień", "Ty jesteś czarujący" oraz "Kiedy patrzę w twoje oczy". Wykonywał również piosenkę "Czy tutaj mieszka panna Agnieszka", która szeroką popularność zdobyła później w interpretacji Jana Kobuszewskiego.

Nagrania te przypominają o realiach powojennej polskiej estrady, w której ogromną rolę odgrywało radio. To właśnie ono pozwalało początkującym wykonawcom zdobywać rozpoznawalność i docierać do publiczności z całego kraju. Pisarski należał do artystów, którzy wykorzystali tę szansę i przez kolejne dekady budowali własną pozycję na scenie.

Jeszcze dzień wcześniej rozmawiał z przyjacielem

O śmierci piosenkarza poinformował Maciej Klociński, dziennikarz związany z Radiem Fama, a zarazem wieloletni przyjaciel artysty. Pisarski wielokrotnie pojawiał się w przygotowywanych przez niego artykułach i audycjach. Wiadomość o odejściu wokalisty była dla Klocińskiego tym bardziej wstrząsająca, że obaj rozmawiali ze sobą zaledwie dzień wcześniej.

"Dziś w nocy, 21 lipca 2026 r., zmarł mój przyjaciel, piosenkarz Ryszard Pisarski. Wielki smutek i szok. Wczoraj jeszcze rozmawialiśmy i nic nie wskazywało na to, że to się wydarzy tak nagle" - napisał na Facebooku.

Do wiadomości dołączył czarno-białą fotografię piosenkarza. Pod wpisem zaczęły pojawiać się kondolencje kierowane do rodziny i przyjaciół zmarłego. Internauci wspominali artystę, zapewniali o duchowej bliskości i podkreślali, jak bolesna potrafi być utrata przyjaciela.

"Wyrazy współczucia. Przykro mi", "Niech spoczywa w pokoju" oraz "Takie rany się nie goją" to niektóre z reakcji pozostawionych przez komentujących. Część osób pytała również, co było bezpośrednią przyczyną śmierci. Informacja ta nie została przekazana opinii publicznej.

Choroba zachwiała jego sytuacją finansową

Pisarski wycofał się z życia estradowego w połowie lat 90. Dwie dekady później ponownie zrobiło się o nim głośno, jednak tym razem nie za sprawą muzyki. W 2015 roku media opisywały problemy zdrowotne i finansowe emerytowanego piosenkarza.

Artysta przeszedł operację biodra, po której potrzebował kosztownej rehabilitacji. Wydatki związane z leczeniem przyczyniły się do powstania zadłużenia, a jego mieszkanie zostało wystawione na licytację. Pisarski mówił wówczas otwarcie, że po latach wspierania innych sam znalazł się w sytuacji wymagającej pomocy.

"Wiele lat niosłem ludziom radość, a często i pomoc, udzielając się na imprezach charytatywnych. A dziś sam potrzebuję pomocy. [...] Człowiek czasami potrzebuje, żeby ktoś się zainteresował, czy jeszcze w ogóle żyje" - wyznał w rozmowie z "Głosem Koszalińskim".


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