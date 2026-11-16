Nie żyje Richard Sterban. 83-letni gwiazdor The Oak Ridge Boys przegrał z chorobą

Wiadomość o śmierci Richarda Sterbana przekazała pogrążona w żałobie rodzina oraz muzycy z formacji The Oak Ridge Boys. 83-letni artysta zmarł w sobotę, 14 listopada, w miejscowości Hendersonville w stanie Tennessee. Bezpośrednią przyczyną zgonu były powikłania wynikające z zapalenia oskrzeli oraz zapalenia płuc, z którymi organizm nie zdołał wygrać po długiej i wycieńczającej walce z nowotworem.

W oficjalnym komunikacie w mediach społecznościowych koledzy z zespołu nie kryli smutku: "Z ogromnym bólem ogłaszamy odejście naszego partnera i brata, Richarda Sterbana".

Poruszające słowa opublikowali również najbliżsi zmarłego, dziękując za płynące ze wszystkich stron wsparcie: "Dziękujemy za całą waszą miłość, wsparcie i modlitwy. Prosimy, wspierajcie nas nadal w tym trudnym czasie. Pociesza nas świadomość, że jest on teraz twarzą w twarz z Jezusem".

Hołd zmarłemu złożyło też stowarzyszenie Country Music Association: "Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu Richarda Sterbana z The Oak Ridge Boys. Łączymy się w bólu z jego rodziną, przyjaciółmi, kolegami z zespołu oraz wszystkimi, którzy go znali i kochali".

Richard Sterban długo zmagał się z nowotworem

Poważne problemy zdrowotne artysty wyszły na jaw we wrześniu 2025 roku, kiedy to publicznie podzielił się druzgocącą diagnozą raka trzustki, wykrytą kilka miesięcy wcześniej. Wtedy na oficjalnej stronie grupy pisał z nadzieją: "W marcu tego roku zdiagnozowano u mnie raka trzustki. Jestem jednak pod opieką najlepszych onkologów w kraju i z pomocą dobrego Boga wierzę, że uda mi się przez to przejść. (...) Przez większość dni czuję się bardzo dobrze i mam nadzieję wrócić na trasę za kilka miesięcy".

Choć ze względu na stan zdrowia musiał zrezygnować z regularnego podróżowania w maju 2025 roku, w styczniu zebrał siły, by jednorazowo zaśpiewać z kolegami w kultowym Grand Ole Opry, a także dograć swoje partie na krążek "Buried Treasures" z 2026 roku. Towarzysz z zespołu, Duane Allen, podsumował wówczas to wydarzenie: "Ponowna obecność Richarda z nami na scenie była jednym z największych Bożych błogosławieństw"

Ostatni raz Sterban pokazał się publicznie 18 października w Nashville u boku żony Donny podczas gali Country Music Hall of Fame and Museum Class of 2026 Medallion.

Od chórków u Elvisa Presleya po wielkie laury

Droga artystyczna Sterbana rozpoczęła się w Camden w stanie New Jersey, skąd po ukończeniu Collingswood High School trafił na studia muzyczne w Trenton State College. Wraz z Joe Bonsallem współtworzył w Filadelfii gospelowy kwartet Keystones, a na początku lat 70. zasilił J.D. Sumner and the Stamps Quartet, gdzie śpiewał w chórkach u samego Elvisa Presleya.

Przełom nastąpił pod koniec 1972 roku, gdy zastąpił Noela Foxa w The Oak Ridge Boys jako wokalista basowy. Po podpisaniu kontraktu z menedżerem Jimem Halseyem i przejściu pod skrzydła ABC/Dot Records w 1976 roku, męski kwartet wszedł w złoty okres trwający pięć dekad. Formacja wylansowała szereg ponadczasowych przebojów, w tym "I'll Be True to You", "Gonna Take a Lot of River", "No Matter How High" oraz "Bobby Sue".

Największą sławę przyniósł im jednak nagrodzony nagrodą Grammy numer z 1981 roku "Elvira", który zdobył szczyty list przebojów i rozszedł się w nakładzie przekraczającym dwa miliony egzemplarzy. Za swoje wybitne zasługi The Oak Ridge Boys zostali wprowadzeni do Gospel Music Hall of Fame w 2000 roku, Vocal Group Hall of Fame w 2001 roku, a w sierpniu 2011 roku stali się oficjalnymi członkami legendarnego Grand Ole Opry.

Odejście basisty to kolejny bolesny cios dla zespołu, który w lipcu 2024 roku pożegnał Joe Bonsalla, zmarłego wskutek powikłań stwardnienia zanikowego bocznego. Richard Sterban pozostawił po sobie małżonkę oraz pięcioro dzieci.