Muzyczna kariera Rebekah Del Rio rozpoczęła się na przełomie lat 80. i 90. To wówczas nagrała piosenkę "Llorando" , hiszpańskojęzyczną wersję przeboju "Crying" Roya Orbisona . Jak się później okazało, ten utwór stał się nierozerwalnie z nią związany.

Do historii kina przeszła za sprawą epizodycznego występu w filmie "Mulholland Drive" (2001) w reżyserii Davida Lyncha . Rebekah w tajemniczym Club Silencio zaśpiewała a capella właśnie "Llorando".

"Czułam, że muszę wytworzyć to samo uczucie z wibracją w gardle, aby publiczność mogła to zobaczyć" - opowiadała w rozmowie z IndieWire w 2022 r.

Rebekah Del Rio chciała, by obecne na planie Naomi Watts i Laura Elena Harring , odtwórczynie głównych ról, mogły doświadczyć jej występu na żywo.

Informacje o śmierci wokalistki przekazał jej siostrzeniec, Dan Coronado , we wpisie w mediach społecznościowych. Jej talent nazwał "darem od Boga".

Dodajmy, że Lynch zaprosił ją do współpracy także przy serialu "Twin Peaks: The Return", w którym zaśpiewała utwór "No Stars", oparty na wierszu reżysera. Regularnie występowała także podczas koncertów poświęconych muzyce z jego filmów.