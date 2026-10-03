Przemysław Branny urodził się w 1970 roku w Czeskim Cieszynie. Na scenę po raz pierwszy wyszedł jako dziecko, na Scenie Polskiej tamtejszego teatru. Aktorstwa uczył się w krakowskiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej, którą ukończył w 1993 roku. Jego wykładowcami byli między innymi Krystian Lupa i Jerzy Stuhr.

Zawodowo zadebiutował jeszcze na studiach. Zagrał w "Placu Merkurego" w Teatrze STU, w reżyserii Mieczysławy Stebnickiej. Wkrótce potem trafił do Bagateli i pozostał jej wierny do końca.

"Drodzy Widzowie, Kochani, z niewysłowionym smutkiem i głębokim bólem piszemy, że odszedł od nas wybitny aktor - PRZEMYSŁAW BRANNY. Rodzina Bagateli w osobie Przemka straciła utalentowanego Pięknego Człowieka. Przemek: Mąż. Tato. Brat. Przyjaciel. Kolega. Aktor. Przemku, napisać, że będziemy tęsknić, to banał. Dziękujemy za Twoją obecność w naszym życiu. Aniu i Lidko, przyjmijcie wyrazy najgłębszego współczucia" - czytamy we wpisie opublikowanym na oficjalnym profilu Teatru Bagatela na Facebooku.

42 role w Bagateli

Na deskach Bagateli zagrał 42 role. Publiczność oglądała go też w Teatrze Ludowym i Gliwickim Teatrze Muzycznym, w spektaklach takich jak "Skrzypek na dachu", "Sztukmistrz z Lublina" i "Śmierć pięknych saren". Grał również w filmach, między innymi w "Śmierci jak kromka chleba" Kazimierza Kutza.

Ostatni wielki jubileusz świętował w 2024 roku, gdy minęło 30 lat od jego debiutu. Z tej okazji na scenie Bagateli zagrał w "Śmierci pięknych saren", w reżyserii Jana Szurmieja.

Branny był nie tylko aktorem, ale też wokalistą. Od 1992 roku występował z krakowskim kabaretem Loch Camelot. Śpiewał na koncertach i w programach telewizyjnych. Był też solistą w oratoriach Piotra Rubika i Zbigniewa Książka, między innymi w "Tu Es Petrus" i "Psałterzu wrześniowym".