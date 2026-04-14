Nie żyje Moya Brennan. Jej głos wyniósł irlandzki folk na światowe sceny

Tymoteusz Hołysz

Moya Brennan, nazywana "pierwszą damą muzyki celtyckiej" i legendarna wokalistka Clannad, zmarła w wieku 73 lat w rodzinnej Irlandii, otoczona najbliższymi.

Moya Brennan dorastała w Gaoth Dobhair w irlandzkojęzycznym regionie Donegal i była najstarszą z dziewięciorga rodzeństwa. W 1970 r. wraz z braćmi Pólem i Ciaránem oraz wujkami Noelem i Pádraigiem Dugganami założyła Clannad, z którym nagrała łącznie kilkanaście albumów i odniosła międzynarodowy sukces. Motyw przewodni do serialu "Harry's Game" oraz ścieżka dźwiękowa do "Robin of Sherwood" otworzyły zespołowi drogę na światowe sceny. Z Clannad zdobyła nagrody Ivor Novello, BAFTA oraz Grammy.

Zobacz również:

Elon Musk i Grimes
Mocny temat

Grimes wraca po długiej batalii sądowej z byłym mężem, Elonem Muskiem. Zmieniła się nie do poznania

Tymoteusz Hołysz
Tymoteusz Hołysz

"Pierwsza dama muzyki celtyckiej"

Równolegle artystka budowała bogatą karierę solową, łącząc folk, muzykę sakralną i brzmienia świata. W 2011 r. otrzymała nagrodę Emmy za udział w amerykańskim dokumencie "Music of Ireland", a w 2019 r. irlandzką nagrodę RTE Radio 1 Folk Awards za całokształt twórczości, którą wręczył jej prezydent Michael D. Higgins. Jej eteryczny głos stał się synonimem brzmienia muzyki celtyckiej, a sama Brennan przez dekady była ambasadorką irlandzkiej kultury. Na przestrzeni lat współpracowała z gwiazdami takimi jak Mich Jagger, Paul Young czy Bono.

Jak podają zagraniczne media, Moya Brennan zmarła w hrabstwie Donegal po krótkiej chorobie. W 2020 r. ujawniła, że zmaga się z idiopatycznym włóknieniem płuc, chorobą powodującą nieodwracalne bliznowacenie płuc i problemy z oddychaniem, choć mimo diagnozy nadal koncertowała i nagrywała z dziećmi, Aisling i Paulem. Zostawiła po sobie około 25 albumów i miliony sprzedanych płyt na całym świecie.

Rodzina w wydanym oświadczeniu podkreśliła, że artystka odeszła spokojnie, w otoczeniu bliskich. Brennan była żoną Tima Jarvisa i matką dwójki dzieci. Irlandzcy politycy, muzycy i fani piszą w mediach społecznościowych, że wraz z jej śmiercią "kończy się pewna epoka irlandzkiej muzyki".

Grali koncerty przed Kwiatkowskim i Miuoshem. Rompey z disco polo w "MBTM"Polsat Promocja
