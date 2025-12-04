Nie żyje Mariusz Bieńkowski. 44-letni muzyk zmarł podczas występu

Do dramatu doszło 29 listopada, gdy Mariusz Bieńkowski realizował kolejne muzyczne zlecenie. W pewnym momencie zasłabł na scenie, co natychmiast zauważyli uczestnicy wydarzenia. Obecni wśród gości strażacy z Bratiana oraz ratownicy medyczni z Nowego Miasta Lubawskiego ruszyli mu na pomoc.

Według relacji bliskich serce artysty mimo intensywnych działań nie podjęło pracy. Po raz pierwszy o tragedii opinia publiczna dowiedziała się z wpisu w mediach społecznościowych jego szwagra, fotografa z Lubawy Rafała Marszelewskiego. To właśnie on opublikował emocjonalne pożegnanie, które dziś cytują regionalne media.

"Odszedłeś niespodziewanie w sobotni wieczór (29.11.2025), podczas tego, co lubiłeś robić najbardziej, czyli grania i śpiewania na imprezach. Śmierć zakradła się niespodziewanie jak złodziej. Byliśmy przy Tobie do końca reanimacji, modląc się, prosząc Pana Boga, aby Twoje serce ruszyło... jednak czas płynął, a serduszko nie wracało"- wspomina Marszelewski we wpisie w mediach społecznościowych.

Muzyk, który stał się częścią lokalnej codzienności

Mariusz Bieńkowski od lat wpisywał się w krajobraz życia kulturalnego powiatu nowomiejskiego i iławskiego. Jako muzyk i wodzirej prowadził niezliczoną liczbę wesel, festynów i rodzinnych uroczystości. Był też zaangażowany w wydarzenia charytatywne oraz animację czasu wolnego podczas spotkań dla najmłodszych, gdzie nierzadko wcielał się w rolę św. Mikołaja.

Lokalny portal infoilawa.pl żegnał go słowami:

"Swoją pasją do muzyki niósł radość i uśmiech setkom osób. Po nagłej śmierci znanego w powiecie iławskim i całym regionie Mariusza Bieńkowskiego złamane serca mają Najbliżsi, ale też wielu przyjaciół, innych muzyków ze środowiska i osób, które przez lata bawiły się na imprezach prowadzonych przez Mariusza".

Człowiek głębokiej wiary

Wspomnienia jego bliskich nie kończą się na scenie i muzyce. Bieńkowski był osobą religijną, związaną z lokalną wspólnotą parafialną. Uczestniczył aż osiemnaście razy w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę. Dla wielu znajomych stanowiło to wyraz jego wierności wartościom, którymi kierował się na co dzień.

W jednym z pożegnań w mediach społecznościowych napisano: "Każdy z nas wie, że za to życie jakie prowadził Mariusz powinien trafić do nieba".

Ostatnie pożegnanie i cicha żałoba regionu

Ceremonie pogrzebowe odbyły się na początku grudnia. W kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Iławie zgromadzili się bliscy, przyjaciele, mieszkańcy regionu, a także lokalni artyści, by oddać cześć zmarłemu. Następnie ciało muzyka spoczęło na cmentarzu komunalnym.

Choć od jego śmierci minęło zaledwie kilka dni, mieszkańcy nadal żyją tym wstrząsającym wydarzeniem. W mediach społecznościowych pojawiają się wspomnienia z prowadzonych przez niego imprez, zdjęcia oraz nagrania, na których widać jego pogodę ducha i energię, która zarażała wszystkich wokół.

Miuosh szczerze o blaskach i cieniach sławy. "Czemu udajesz kogoś innego?" INTERIA.PL