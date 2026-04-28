Informacje o śmierci Marka Lipińskiego przekazało m.in. Polskie Radio. Z publicznym nadawcą dziennikarz i radiowiec związany był w latach 1964-2018.

84-latek w trakcie wieloletniej kariery zawodowej był m.in. dyrektorem programu, członkiem Zarządu Polskiego Radia, a także analitykiem. W latach 1998-2004 pełnił funkcję dyrektora Informacyjnej Agencji Radiowej.

Nie żyje Marek Lipiński

Wykładał w Wyższej Szkole Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie.

Prywatnie Marek Lipiński był mężem dziennikarki muzycznej radiowej Jedynki Marii Szabłowskiej (ślub wzięli w 2011 r., parą byli przez ponad cztery dekady). Poznali się właśnie w Polskim Radiu - na początku był jej szefem.

Maria Szabłowska i Marek Lipiński w 2015 r. AKPA AKPA

"Mój mąż był moim szefem. Nie była to miłość od pierwszego wejrzenia. Zdarzało nam się nie raz w pracy pokłócić. Okazało się, że te spory chyba nas do siebie zbliżyły i zostaliśmy parą" - mówiła Maria Szabłowska w rozmowie z "Dobrym Tygodniem".

"Najwyraźniej najpierw musieliśmy się porządnie wykłócić, no i pewnie dzięki temu panuje teraz w naszym związku niemal stoicki spokój" - opowiadał Marek Lipiński w "Rewii".

Pod koniec 1981 r. na świat przyszła ich córka - Małgorzata.

Dziennikarska para ślub wzięła dopiero w 2011 r., kiedy za mąż wyszła ich córka.

"Córka wyjechała do Nowego Jorku i dała nam znać, że wyszła za mąż. (...) My pozazdrościliśmy i myśleliśmy, gdzie by pojechać. Chcieliśmy do Paryża, ale nie można było. Pojechaliśmy do Barcelony, ale zabraliśmy całą rodzinę na ten ślub. To było takie święto. W Barcelonie w konsulacie trafiliśmy na fantastyczną panią konsul, która potem była bardzo sławna w Hiszpanii" - wspominali później w "Dzień dobry TVN".

