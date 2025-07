Nie żyje Łukasz Moszczyński. Perkusista występował z Blue Café na Eurowizji

Łukasz Moszczyński, były perkusista zespołu Blue Café, zmarł 1 czerwca w wieku 48 lat. Wiadomość o jego śmierci została jednak przekazana opinii publicznej dopiero po upływie kilku tygodni.

Jako członek zespołu Blue Café, Moszczyński wziął udział w 49. Konkursie Piosenki Eurowizji, który w 2004 roku odbył się w Stambule. Grupa, w składzie z wokalistką Tatianą Okupnik, zaprezentowała utwór "Love Song". Polska zajęła wówczas 17. miejsce.

O śmierci muzyka poinformował dziennikarz Szymon Stellmaszczyk, twórca profilu "Let's Talk About ESC".

"Ta smutna wiadomość dotarła do mnie po miesiącu. 1 czerwca zmarł Łukasz Moszczyński, perkusista, który był m.in. członkiem zespołu Blue Café. Łukasz pojawił się na eurowizyjnej scenie w Stambule w 2004 roku. Miał 48 lat. Cześć Jego Pamięci" - napisał na Facebooku.

Pożegnanie muzycznego przyjaciela

Artysta został pochowany 6 czerwca. W mediach społecznościowych pożegnał go również Tadeusz Seibert, finalista programu "The Voice of Poland", który przez lata współpracował z Moszczyńskim w łódzkiej grupie Trabanda.

"Dziś pożegnaliśmy naszego przyjaciela, znakomitego bębniarza, a przede wszystkim wspaniałego człowieka (...). Z Moszczem poznaliśmy się w zespole Trabanda, w którym graliśmy przez ładnych parę lat" - wspominał Seibert.

W emocjonalnym wpisie artysta podkreślił niezwykłą osobowość zmarłego perkusisty:

"Zawsze wspierał potężnym brzmieniem bębnów, dobrym słowem i zarażał pozytywną energią. Nadal nie mogę w to uwierzyć, że już ciebie z nami nie ma (...). Tak jak ty zawsze wierzyłeś we mnie i w to, co robię, tak ja wierzę, że się jeszcze kiedyś spotkamy i razem pomuzykujemy."

Łukasz Moszczyński - artysta o wielu twarzach

Łukasz Moszczyński był nie tylko perkusistą Blue Café, ale również aktywnym i wszechstronnym muzykiem. Przez lata współpracował z różnymi zespołami, zyskując uznanie kolegów z branży za profesjonalizm i muzyczną wrażliwość.

Poza udziałem w Eurowizji, Moszczyński miał na koncie także występy z grupą Trabanda i innymi projektami muzycznymi. Jego wkład w polską scenę muzyczną wykraczał daleko poza jeden eurowizyjny występ - był człowiekiem, który "grał sercem" i potrafił inspirować innych swoją pasją do muzyki.

Eurowizyjna historia Blue Café

Zespół Blue Café, założony przez Pawła Ruraka-Sokala, próbował swoich sił w Eurowizji już w 2003 roku z piosenką "You May Be In Love". Wówczas zajął trzecie miejsce w polskich preselekcjach, tuż za Wilkami i zwycięską grupą Ich Troje. Rok później zespół wrócił na krajowe eliminacje i tym razem to właśnie oni dostali szansę reprezentowania Polski w Stambule.

Choć występ z "Love Song" nie przyniósł Polsce miejsca na podium, został zapamiętany jako stylowy, profesjonalny i energetyczny - również dzięki solidnej sekcji rytmicznej, której Moszczyński był ważną częścią.

