Nie żyje Kavinsky. 50-letniego gwiazdora znaleziono martwego we własnym mieszkaniu

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Vincent Belorgey znany szerzej jako Kavinsky, nie żyje. Francuski DJ i producent został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu w Paryżu, miał 50 lat. Obecnie służby starają się ustalić okoliczności zgonu.

Vincent Belorgey, znany jako Kavinsky, zmarł w wieku 50 lat. DJ został znaleziony martwy w Paryżu, trwają ustalenia przyczyny śmierci.
Nie żyje KavinskyAbdullah Firas/ABACAEast News

Jak podają francuskie media, Kaivnsky został odnaleziony wieczorem we wtorek 28 lipca, a informacje o jego śmierci potwierdziła paryska prokuratura. Na ten moment nie są znane oficjalne przyczyny zgonu. Według nieoficjalnych doniesień mógł doznać udaru, jednak sprawę mają wyjaśnić dodatkowe badania.

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Ikona electro

Kavinsky zaczynał od aktorstwa, zanim na dobre związał się z muzyką elektroniczną. Swoją karierę pod tym pseudonimem rozpoczął w połowie pierwszej dekady XXI wieku, inspirując się brzmieniami kojarzonymi z estetyką lat 80. oraz sceną francuskiego house'u. W kolejnych latach wydał m.in. EP-ki "Teddy Boy" i "1986", które ugruntowały jego pozycję na klubowej scenie.

Prawdziwy przełom przyniósł mu jednak singiel "Nightcall", który trafił do ścieżki dźwiękowej filmu z Ryanem Goslingiem, "Drive" i otworzył mu drzwi do szerszej publiczności. To właśnie ten utwór sprawił, że nazwisko Kavinsky stało się rozpoznawalne nie tylko wśród fanów elektroniki, ale też wśród słuchaczy mainstreamowych.

W 2013 roku artysta wydał swój debiutancki album "OutRun", który został bardzo dobrze przyjęty i osiągnął wysoką pozycję na francuskich listach sprzedaży. Po tym wydawnictwie Kavinsky na dłuższy czas zniknął z pierwszego planu, a jego twórczość była przez lata wyczekiwana przez fanów. Po kilkuletniej przerwie wrócił w 2021 roku z singlem "Renegade", a w 2022 roku opublikował drugi album "Reborn".

Jego styl, łączący elektroniczne brzmienia z nostalgią za latami 80., wyróżniał go na tle innych artystów sceny electro i synthwave. Dla wielu słuchaczy był jednym z tych twórców, którzy nadali temu nurtowi charakterystyczną, filmową tożsamość.

Śledztwo w sprawie przyczyn śmierci

Paryska prokuratura poinformowała, że wszczęto postępowanie mające ustalić okoliczności i przyczyny zgonu. Jak zaznaczono, na miejscu nie znaleziono żadnych niepokojących śladów, które wskazywałyby na udział osób trzecich. Dochodzenie wciąż trwa.

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