Nie żyje Katarzyna Stoparczyk. Popularna dziennikarka zginęła w wypadku samochodowym

"Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odeszła Katarzyna Stoparczyk - dziennikarka radiowa i telewizyjna, autorka książek, reżyserka spektakli teatralnych.

W swoich programach w niezwykły sposób potrafiła rozmawiać z dziećmi, a dorosłym przypominała o ich dziecięcej wrażliwości.

W Radiu 357 miała grono przyjaciół, współpracowników i znajomych. Rodzinie i Bliskim Kasi składamy najszczersze wyrazy współczucia" - taki wpis pojawił się na facebookowym profilu Radia 357.

Rozwiń

Katarzyna Stoparczyk zginęła w wypadku samochodowym w Jeżowem na Podkarpaciu. Do tragedii doszło w piątek przed godziną 15 na drodze ekspresowej S19. Jak poinformowały służby, w wyniku zderzenia dwóch samochodów śmierć poniosły dwie osoby - kobieta i mężczyzna - a trzy kolejne zostały ranne.

Dziennikarka radiowej Trójki, autorka książek i popularnych audycji przed tragedią gościła na festiwalu w Stalowej Woli.

Nie żyje Katarzyna Stoparczyk

Jeszcze w czwartek wieczorem na Facebooku zapraszała na swoje wystąpienie podczas sobotniego Kongresu Kobiet w Katowicach.

"Wezmę udział w trzech spotkaniach. Jedno z nich dotyczyć będzie współczesnej edukacji w kontekście sztucznej inteligencji, drugie bezpieczeństwa naszych dzieci. Poprowadzę także wykład dotyczący młodych ludzi w kryzysie, podczas którego pokażę filmy z naszego kanału YouTube Dajcie nam głos Kasia Stoparczyk i Dzieci. Przez dwa weekendowe dni będzie mnóstwo arcyciekawych, inspirujących spotkań. Serdecznie zapraszam! Warto" - pisała.

Kim była Katarzyna Stoparczyk?

Z wykształcenia muzyk instrumentalista (absolwentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu). W TVP2 razem z Wojciechem Mannem współprowadziła program "Duże dzieci" (2005-2008). W Programie Trzecim Polskiego Radia stworzyła audycję "Dzieci wiedzą lepiej", w której rozmawiała z przedszkolakami na różne tematy.

W czerwcu 2005 r. we współpracy z Henrykiem Sawką i Grupą MoCarta wydała audycję w wersji CD. Była też jedną z prowadzących "Pytanie na śniadanie".

To ona była pomysłodawczynią i prowadzącą serii Piegowate Koncerty, podczas których przybliżała w lekkiej i atrakcyjnej formie muzykę poważną najmłodszym.

Maciek Rock o kulisach programu "TTBZ". "To wielkie wyzwanie" Bartłomiej Warowny INTERIA.PL