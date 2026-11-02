Nie żyje Juan Atkins. 64-letniego pioniera techno znaleziono nieprzytomnego w hotelu

Informację o śmierci Juana Atkinsa przekazała 1 listopada agencja Greensmith Artists. Jak poinformował serwis "Resident Advisor", artystę znaleziono nieprzytomnego w pokoju hotelowym w stolicy Meksyku, gdzie miał wystąpić w YuYu Cine Club. Następnie tafił do szpitala, gdzie stwierdzono jego zgon. Przyczyna śmierci na ten moment nie została ujawniona.

Przedstawiciele artysty zwrócili się z apelem: "Jego rodzina mierzy się obecnie z niezwykle trudną sytuacją. Prosimy o uszanowanie jej prywatności".

Znajomi żegnają artystę

Na wiadomość o śmierci Atkinsa zareagował Kevin Saunderson. Obaj, wspólnie z Derrickiem Mayem, tworzyli Belleville Three - trio, którego działalność odegrała fundamentalną rolę w narodzinach techno z Detroit. Saunderson w pożegnaniu przypomniał nie tylko znaczenie twórczości przyjaciela, ale też pomoc, którą otrzymał od niego na początku własnej kariery.

"Dzisiejsza wiadomość złamała mi serce. Mój brat Juan Atkins odszedł. Juan był twórcą techno, prawdziwym wizjonerem, który otworzył drzwi tak wielu z nas, w tym mnie. Nigdy nie zapomnę, jak pokazał mi, jak dokończyć moje pierwsze nagranie, 'Triangle of Love'. Wtedy wiele to dla mnie znaczyło i nadal znaczy. Wspólnie przeszliśmy drogę, która na zawsze zmieniła muzykę. Zawsze będę wdzięczny za jego przyjaźń, wsparcie i wszystko, co dał naszej scenie" - przekazał.

Od funkowych inspiracji do elektronicznego brzmienia

Atkins urodził się w 1962 r. w Detroit, a dorastał w pobliskim Belleville. Z muzyką zetknął się bardzo wcześnie - jego ojciec zajmował się promocją koncertów. Zanim przyszły producent związał się z syntezatorami, grał na instrumentach strunowych i sporo inspiracji czerpał z funku. Z czasem elektroniczne instrumentarium stało się podstawą jego twórczych poszukiwań.

W Belleville poznał Maya i Saundersona. Ich współpraca, wymiana doświadczeń oraz wspólne eksperymenty pomogły stworzyć muzyczny język, który później zyskał światową publiczność. Atkins pozostaje jedną z postaci najściślej kojarzonych z narodzinami techno

Cybotron, Model 500 i kolejne projekty

Ważnym etapem jego kariery był również Cybotron, założony z Richardem "3070" Davisem. Duet zestawiał funkowe inspiracje z elektroniką i futurystyczną estetyką. Jednym z ich najbardziej rozpoznawalnych nagrań stało się wydane w 1983 r. "Clear", później samplowane także w twórczości Missy Elliott.

Po zakończeniu współpracy z Davisem, Atkins rozwijał własną wytwórnię Metroplex i nagrywał jako Model 500. W kolejnych latach posługiwał się również pseudonimami Infiniti oraz Audio Tech. Angażował się też w projekt Borderland, gdzie współpracował z Moritzem von Oswaldem.