Na początku lat 90. powstała grupa Nightcrawlers, która początkowo łączyła soul, funk i pop, a funkcję wokalisty pełnił właśnie John Reid. Singel "Push the Feeling On" w oryginale miał charakter acid jazzowy, ale popularność zdobył dopiero remiks w klimacie house - "Push the Feeling On (MK Dub Revisited Edit)" , który dotarł do 3. miejsca brytyjskiej listy.

John Reid pracował też dla takich gwiazd, jak m.in. Tina Turner ("When the Heartache Is Over"), Rod Stewart, boysband Westlife (wielki przebój "Unbreakable") i Kelly Clarkson ("A Moment Like This"). Współpracował z Simonem Cowellem i Ianem Levinem przy tworzeniu muzyki dla Bad Boys Inc.