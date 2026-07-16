Nie żyje Joanna Słowińska. Nazywano ją "pierwszą damą polskiego folku"

Informację o śmierci Joanny Słowińskiej przekazała Radiu Kraków rodzina zmarłej. Smutną wiadomość potwierdziło także Krakowskie Biuro Festiwalowe. Z tym miastem była związana od lat, razem z mężem Janem Słowińskim tworzyła tu festiwal EtnoKraków/Rozstaje, angażując się w projekty przybliżające etniczne brzmienia, także podczas festiwalu Wianki w Krakowie.

Nazywana "pierwszą damą polskiego folku" wokalistka zmarła w wieku 55 lat. Od dłuższego czasu zmagała się z poważną chorobą nowotworową.

Nie żyje Joanna Słowińska. "Była hojna w dzieleniu się swoim talentem"

"Była hojna w dzieleniu się swoim talentem, jeszcze w maju uczestniczyła w pracach jury Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Była znakomitą interpretatorką poezji, przez lata współpracując z Zygmuntem Koniecznym.

Joanna Słowińska miała dar adresowania emocji wprost do słuchacza. Jasna barwa głosu i uśmiech, którym śpiewaczka dzieliła się ze sceny na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Podczas koncertu z muzyką Zygmunta Koniecznego na Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie w 2022 roku dla Joanny artystka odebrała odznakę Honoris Gratia. W wygłoszonej wówczas laudacji Robert Piaskowski mówił: 'Śpiewa... właściwie nie śpiewa, nie wykonuje. Przeżywa, przez nią przepływa dźwięk, energia z jakiegoś innego świata. I tak jak mówiono o Ewie Demarczyk, że jest Czarnym Aniołem, Joanna Słowińska jest Świetlistym Aniołem'" - tak pożegnał ją profil KBF.

Szeroką popularność Joanna Słowińska zdobyła dzięki występom w oratoriach spółki Piotr Rubik (muzyka) i Zbigniew Książek (teksty) - "Świętokrzyska Golgota", "Tu es Petrus" i "Psałterz wrześniowy", które złożyły się na "Tryptyk Świętokrzyski". Pracowała też z Bartłomiejem Gliniakiem ("Siedem pieśni Marii", "Oratorium kalwaryjskie") i Zygmuntem Koniecznym.

Kim była Joanna Słowińska?

Urodzona w 1971 r. w Strzelcach Krajeńskich pieśniarka i skrzypaczka związana była głównie ze sceną folkową. Realizowała się też w piosence literackiej, teatralnej, filmowej (była m.in. dwukrotną finalistką Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, laureatką Superjedynki TVP na festiwalu opolskim).

Miała na koncie liczne nagrody fonograficzne ZPAV (Złote, Platynowe, Diamentowe Płyty - za kolejne albumy cyklu: "Tryptyk Świętokrzyski") i nagrody Polskiego Radia (m.in. tytuł Folkowy Fonogram Roku za albumy: "Muzykanci", "Live in Alchemia", "Możesz być").

Była współzałożycielką grupy Muzykanci, z którą koncertowała na licznych imprezach nurtu folk / world music na całym świecie (Rozstaje/Etno Kraków, Skrzyżowanie Kultury, Ehtnoport, WOMEX, WOMAD Chile, Budapest Folk Festival).

Występowała w większości krajów Europy (m.in. w ramach prestiżowego brytyjskiego festiwalu Petera Gabriela WOMAD UK), w USA (NY Broadway Symphony Space, Chicago Cultural Center), w Azji (Gruzja, Korea Południowa, Indie), w Ameryce Południowej (WOMAD Chile). Koncertowała z zespołem złożonym z krakowskich instrumentalistów, z kwintetem Stanisława Słowińskiego i z grupą Muzykanci.

Jako solistka form kantatowych koncertowała pod batutą m.in. Jerzego Maksymiuka, Alexandra Liebreicha, Diego Navarro, Marka Mosia, Michała Dworzyńskiego, Jerzego Salwarowskiego. Współpracowała ze Stanisławem Słowińskim w ramach autorskich projektów muzycznych, jak i wykonując partie wokalne form kantatowych ("Zielnik polski") i partie solowe widowisk baletowych ArtColor Ballet w reż. Agnieszki Glińskiej z muzyką Stanisława Słowińskiego i tekstami Jana Słowińskiego ("Bursztynowe drzewo", "Zeus i Europa").

Wielokrotnie występowała z towarzyszeniem najważniejszych polskich orkiestr (m.in. NOSPR / Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, Polska Orkiestra Radiowa Polskiego Radia, AUKSO - Orkiestra Kameralna Miasta Tychy, Sinfonietta Cracovia, Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, Orkiestra Filharmonii Krakowskiej).

Laureatka wielu prestiżowych festiwali (m.in. Festiwalu Polskiego Radia Nowa Tradycja (1999, 2004, 2005), Festiwalu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu (2004, 2005), Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu (finalistka Superjedynek 2009) za studyjny, autorski album "Możesz być", laureatka Akademii Fonograficznej ZPAV (m.in. jako solistka "Tryptyku Świętokrzyskiego", którego poszczególne albumy zyskały status Platynowej i Diamentowej Płyty).

Współpracowała m.in. z Zygmuntem Koniecznym (m.in. projekty: "Wyspiański Koniecznego", "Konieczny w teatrze Staniewskiego", "Serce moje gram", "Norwid bezdomny - Bal", "Noc listopadowa"; partie wokalne kompozycji Zygmunta Koniecznego do filmu Marty Meszarosz: "Niepochowany"), z Jarosławem Besterem (projekt "Bal u Pana Boga"), z Elliotem Goldenthalem - w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie wykonując solowe partie wokalne z filmu "Frida" z towarzyszeniem dedykowanego projektowi międzynarodowego zespołu muzyków.

Przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhonorowana Medalem Gloria Artis - Zasłużony Kulturze (2013), przez Prezydenta Krakowa odznaczeniem: Honoris Gratia - przyznanym za szczególne zasługi dla kultury Krakowa i promocji kultury Krakowa na świecie.