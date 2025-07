Nie żyje Joanna Kołaczkowska. Internauci płaczą przy "Songu porzuconej"

Śmierć aktorki wywołała mnóstwo reakcji w mediach społecznościowych - żegnali ją przyjaciele, aktorzy, muzycy, dziennikarze czy politycy. Często przypominany został kultowy "Song porzuconej" (znany także jako "Piosenka o Andrzeju" ), jeden z największych przebojów kabaretu Hrabi. Tekst do piosenki napisała razem ze swoim byłym mężem, Krzysztofem Kołaczkowskim .

"Kiedy ją śpiewałam podczas premiery, to miałam łzy w oczach. I to nie ze śmiechu" - opowiadała w 2015 r. w Polskim Radiu Joanna Kołaczkowska.

"Kabaret pozwolił mi to odkryć i zrozumieć, że chcę i mogę śpiewać. Przede wszystkim ustaliłam to ze sobą - śpiewam przez wygłup. Dzięki temu nie mam napinki, nie oczekuję niczego. Jeno dzikiej radości. Kiedy myślę o muzyce, to mogłabym jednocześnie śpiewać w chórze gospel i w metalowej kapeli" - mówiła w innym z wywiadów.