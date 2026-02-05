Nie żyje Janina Borońska-Łągwa. Gwiazdor Ich Troje pogrążony w żałobie

Na facebookowym profilu Jacek Łągwa z grupy Ich Troje przekazał informację o śmierci swojej mamy. Janina Borońska-Łągwa była aktorką teatralną i filmową.

Janina Borońska-Łągwa w filmie "Czekam w Monte Carlo" w reżyserii Juliana Dziedziny z 1969 r.

"Z przykrością zawiadamiam, że dziś po długiej chorobie odeszła moja mama Janina Borońska-Łągwa" - napisał na Facebooku Jacek Łągwa.

Aktorka zmarła w wieku 82 lat. W teatrze zadebiutowała w październiku 1966 r. Rok później ukończyła łódzką szkołę filmową (opiekunką jej roku była aktorka Jadwiga Chojnacka).

Występowała w teatrach łódzkich: Powszechnym (1966-72, 1996-98) i Nowym (1972-96, 1998-99). W dorobku miała role w takich produkcjach, jak m.in. "Stawka większa niż życiu" (w pierwszym odcinku zagrała łączniczkę AK), "Jak rozpętałem drugą wojnę światową", "Znachor" (sekretarka doktora Wilczura) i "Pan Samochodzik i niesamowity dwór".

W 1985 r. została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, a w czerwcu 2000 r. otrzymała Złoty Krzyż Zasługi.

Kim jest Jacek Łągwa?

Janina Borońska-Łągwa była żoną zmarłego w 2022 r. aktora Andrzeja Łągwy. Ich jedynym dzieckiem jest kompozytor i muzyk Jacek Łągwa, który swoją karierę muzyczną zaczął jeszcze pod koniec lat 80. Komponował muzykę do spektakli Teatru Telewizji, a w latach 1990-1993 był członkiem grupy Tamerlane. Współpracował również z zespołem Varius Manx, jeszcze przed ich wielkimi sukcesami z wokalistką Anitą Lipnicką.

W 1994 r. nawiązał współpracę z Michałem Wiśniewskim, która rok później przerodziła się w początek grupy Ich Troje. Do dziś wiernie stoi u jego boku, będąc kompozytorom wielu z największych przebojów formacji.

