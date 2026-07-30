Nie żyje Iga Cembrzyńska. "Dziś zmarła wspaniała osobowość"

Artystyczny dorobek Igi Cembrzyńskiej oscylował pomiędzy szerokim spektrum pojęcia rzemiosła. Była cenioną aktorką oraz reżyserką, jednak muzyczny sznyt również nigdy jej nie opuszczał. Polska gwiazda odebrała trzecią nagrodę w kategorii "Piosenka kabaretowo-rozrywkowa" za wykonanie utworu "Intymny świat" na 2. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, zaś w 1965 otrzymała z Bohdanem Łazuką drugą nagrodę za wykonanie piosenki "W siną dal" na 3. KFPP w Opolu.

W 1989 roku wydała album pt. "Szkoła tańców salonowych", a w 1999 roku płytę pt. "Mój intymny świat - Koncert w Trójce".

Iga Cembrzyńska nie żyje. "Żegnaj"

Informację o śmierci Igi Cembrzyńskiej przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych ks. Andrzej Luter. "Odeszła. Do swojego Andrzeja, i do jego brata Janusza. Dziś zmarła wspaniała aktorka, piosenkarka. Osobowość. Żegnaj kochana Igo" - napisał. Odejście Cembrzyńskiej potwierdził w rozmowie z Onetem prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Grzegorz Łoszewski.

Artystka zostawiła po sobie ogromny dorobek w świecie filmu, serialu i muzyki. Cembrzyńska była nie tylko cenioną aktorką dużego i małego ekranu, ale reżyserką, scenarzystką, a także piosenkarką i kompozytorką. Była jedną z najbardziej charakterystycznych twarzy kina przełomu lat 60. i 70, a filmy z jej udziałem zapisały się złotymi zgłoskami w historii polskiej kinematografii.

Kim była Iga Cembrzyńska? Z Andrzejem Kondratiukiem stworzyła zgrany duet

Iga Cembrzyńska, a właściwie Maria Elżbieta Cembrzyńska, urodziła się 2 lipca 1939 roku w Radomiu. Co ciekawe, pseudonimem Iga, który nawiązywał do jej aktorskiej inspiracji, Igi Mayr, zaczęła posługiwać się na studiach w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie.

Jej kinowym debiutem była rola Eminy, księżniczki mauretańskiej w "Rękopisie znalezionym w Saragossie" w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa (1964 rok). W międzyczasie realizowała się również jako wokalistka.

Cembrzyńska wsławiła się przede wszystkim rolami w filmach Andrzeja Kondratiuka, z którym związała się na początku lat 70. W 1970 roku wystąpiła w komedii "Hydrozagadka", do której nagrała również czołówkę. W kolejnych latach pojawiła się m.in. w "Pełni", "Gwiezdnym pyle", "Big Bang", "Mlecznej drodze" czy "Słonecznym zegarze".

Oprócz filmów Kondratiuka, sukcesem w karierze aktorki okazał się również udział w kultowych serialach, takich jak "Stawka większa niż życie" czy "Crimen".

Wieloletnia współpraca zawodowa Cembrzyńskiej i Kondratiuka była fenomenem i zapisała się w historii kina jako jedna z najbardziej kultowych i owocnych. Reżyser zmarł w 2016 roku po długiej walce z nowotworem.

Życie Cembrzyńskiej i Kondratiuka posłużyło jako inspiracja do filmu "Jak pies z kotem" z 2018 roku w reżyserii Janusza Kondratiuka. Wcielająca się w rolę Cembrzyńskiej Aleksandra Konieczna otrzymała za swój występ Orła i nagrodę dla najlepszej aktorki drugoplanowej na FPFF w Gdyni.