Nie żyje Görel Hanser. To dzięki niej znamy przeboje ABBY

Görel Hanser spędziła w show-biznesie przeszło pół wieku, a jej zawodowa droga była nierozerwalnie związana z zespołem ABBA od samych jego początków. Zaczynała u schyłku lat 60. w Polar Music i Sweden Music jako asystentka Stiga Anderssona (nazywanego często "piątym członkiem ABBY"). Jej talent organizacyjny sprawił, że szybko awansowała, ostatecznie przejmując stery jako główna menedżerka słynnej czwórki.

To ona pilnowała ich kontraktów, dbała o PR i towarzyszyła grupie podczas najważniejszych tras koncertowych. Pozostała z artystami aż do rozpadu formacji w 1982 roku. Nawet po tym, jak zespół zawiesił działalność, Hanser wciąż blisko współpracowała z męską połową grupy - Björnem Ulvaeusem i Bennym Anderssonem - czuwając nad ich późniejszymi muzycznymi i biznesowymi projektami.

"Straciliśmy ukochaną przyjaciółkę"

Informacja o jej śmierci głęboko wstrząsnęła muzykami. Na oficjalnym profilu zespołu ABBA na Instagramie pojawiło się krótkie oświadczenie.

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"Z ogromnym smutkiem przekazujemy informacje o śmierci Görel Hanser. Straciliśmy ukochaną przyjaciółkę i ta strata jest niezmierzona. Prosimy o uszanowanie naszej prywatności w tym trudnym czasie" - napisali wspólnie Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Fältskog i Anni-Frid Lyngstad, prosząc media i fanów o uszanowanie żałoby.

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