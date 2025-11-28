Nie żyje Daniel Kowacki. Młody muzyk zmarł w wieku 28 lat

Wieści o śmierci 28-latka pojawiły się w czwartek w południe na profilu Ośrodka Wypoczynkowego "Na Cyplu" w Spychowie. To właśnie tam Daniel Kowacki współtworzył oprawę wizualną wydarzeń, a jego charakterystyczne grafiki trafiły na koszulki, bluzy i gadżety, które kojarzyły się z wakacyjną atmosferą ośrodka.

W poruszającym wpisie zamieszczono słowa, które dobitnie pokazują, jak wielowymiarową postacią był artysta:

"Z przykrością informujemy, że w wieku 28 lat zmarł nagle Daniel Kowacki, członek rodziny Pan Kierownik, Przyjaciel Cypla, autor rysunków, które znajdziecie na swoich cyplowskich koszulkach, bluzach czy kubkach, gitarzysta, wokalista i autor tekstów zespołu Fomotok, który we wrześniu zagrał specjalny koncert na naszym ośrodkowym NieFestiwalu" - przekazano.

Współtwórca Fomotok i autor tekstów

Daniel Kowacki był jedną z dwóch osób stojących za projektem Fomotok, który zaczął działalność w 2020 r. wraz z Marcinem Parchetą. Ich pierwsze oficjalne nagranie, wydane trzy lata później, odbiło się szerokim echem. Singiel "Wzorce"otworzył drogę do kolejnych publikacji, a utwór "Instagram" przyniósł duetowi wyróżnienie na Spotify, gdzie trafili na szczyt playlisty "Fresh Finds Polska" i zostali pokazani na okładce.

Mimo krótkiego stażu w branży, projekt zdobył rozpoznawalność dzięki alternatywnemu brzmieniu i charakterystycznej warstwie wizualnej, za którą w dużej mierze odpowiadał Kowacki. Jego działalność artystyczna nie ograniczała się jednak wyłącznie do muzyki. Jako grafik tworzył rozpoznawalne rysunki związane z ośrodkiem w Spychowie i angażował się w lokalne wydarzenia.

Rodzina żegna artystę

Informację o ceremonii pożegnalnej przekazała rodzina artysty, podkreślając, że uroczystość będzie miała charakter kameralny. W nekrologu opublikowanym m.in. przez Julię Henel - partnerkę muzyka - znalazł się komunikat:

"Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę, 29 listopada 2025 r., o godz. 13:00 w Kaplicy na Cmentarzu Komunalnym przy ulicy Radomskiej 117 w Częstochowie. Rodzina prosi o nieskładanie kondolencji".

To właśnie Henel, specjalistka ds. organizacji widowni w Teatrze Ateneum w Warszawie, była jedną z osób, które najczęściej towarzyszyły artyście na wydarzeniach kulturalnych. W komentarzu opublikowanym przez ośrodek jej bliski napisał przejmujące słowa:

"Pierwszy raz Daniela zobaczyłem w oczach mojej córki. W blasku radości, jakiej nigdy wcześniej u niej nie widziałem. Daniela ostatni raz usłyszałem w rozpaczy mojej córki. W łamiącym serce wyciu, którego nigdy nie zapomnę. Czuję się wielkim szczęściarzem. Wybrańcem. Że mogłem Go bliżej poznać i że tak szybko pozwolił mi siebie pokochać."

Strata, którą odczuje scena alternatywna

Choć Fomotok dopiero zaczynał budować swoją pozycję na rynku muzycznym, wielu słuchaczy dostrzegało w duecie powiew świeżości. Brzmienia oparte na elektronice i melancholijnym wokalu Kowackiego trafiały zarówno do słuchaczy muzyki alternatywnej, jak i fanów nowych, eksperymentalnych projektów.

Fakt, że ich pierwszy singiel od razu znalazł się na playlistach promujących młodych twórców, nie był przypadkiem. Spotify Polska w ostatnich latach aktywnie wspiera niezależnych artystów, a trafienie na okładkę "Fresh Finds Polska" to wyróżnienie, które wielokrotnie pomagało twórcom w dotarciu do szerszej publiczności.

