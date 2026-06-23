Nie żyje Clive Davis. Przez dekady decydował o losach największych gwiazd

22 czerwca napłynęły smutne wieści ze Stanów Zjednoczonych. W wieku 94 lat zmarł Clive Davis, jedna z najważniejszych postaci w historii przemysłu fonograficznego. Informację o jego śmierci potwierdziła przedstawicielka producenta Aliza Rabinoff.

Jak przekazano, Davis odszedł spokojnie w swoim domu na Manhattanie, otoczony rodziną i najbliższymi. Według zagranicznych mediów przyczyną śmierci były komplikacje związane z podeszłym wiekiem.

Jeszcze kilka tygodni wcześniej producent trafił do nowojorskiego szpitala z powodu infekcji górnych dróg oddechowych. W ostatnich latach zmagał się także z problemami zdrowotnymi. W 2021 roku usłyszał diagnozę porażenia Bella, schorzenia powodującego osłabienie mięśni twarzy. To właśnie wtedy był zmuszony przełożyć swoją słynną galę organizowaną przed wręczeniem nagród Grammy.

To on dostrzegł talent Whitney Houston

Dla kilku pokoleń słuchaczy Clive Davis pozostanie człowiekiem, który miał wyjątkowy dar wyszukiwania talentów. Wielu artystów zawdzięczało mu nie tylko pierwszy kontrakt, ale także odpowiednie pokierowanie karierą.

To właśnie Davis stał za spektakularnym sukcesem Whitney Houston, którą odkrył na początku lat 80. Później współtworzył także kariery Alicii Keys, Kelly Clarkson, Barry'ego Manilowa czy Jennifer Hudson. Wcześniej wspierał natomiast takich wykonawców jak Janis Joplin, Bruce Springsteen, Carlos Santana, Aretha Franklin, Pink Floyd, Aerosmith i Billy Joel.

Jego decyzje często wyznaczały kierunek, w jakim podążała cała branża. W środowisku muzycznym uchodził za człowieka o niezwykłej intuicji i umiejętności przewidywania trendów.

Błyskawiczna kariera w Columbia Records

Droga Davisa na szczyt rozpoczęła się w latach 60. Początkowo pracował jako prawnik w Columbia Records. Szybko jednak zwrócił uwagę przełożonych, między innymi podczas negocjacji nowego kontraktu dla Boba Dylana.

Kolejne awanse przyszły błyskawicznie. Najpierw został wiceprezesem, następnie dyrektorem generalnym, a w 1967 roku objął stanowisko prezesa Columbia Records. Miał wtedy zaledwie 35 lat.

To właśnie za jego kadencji wytwórnia podpisała umowy z wieloma późniejszymi legendami muzyki. Wśród nich znaleźli się m.in. Janis Joplin, Chicago, Blood, Sweat & Tears, Earth, Wind & Fire, Bruce Springsteen czy Aerosmith. Davis odpowiadał również za sprowadzenie do katalogu Columbia takich wykonawców jak Neil Diamond oraz The Isley Brothers.

Stworzył muzyczne imperium

Po rozstaniu z Columbia Records nie zamierzał usuwać się w cień. W 1974 roku powołał do życia Aristę Records, która w krótkim czasie stała się jedną z najpotężniejszych wytwórni na świecie.

To tam narodziła się gwiazda Whitney Houston. Pod skrzydłami Aristy rozwijali się również Patti Smith, Kenny G, Sarah McLachlan czy Dionne Warwick. Do wytwórni dołączyli także Aretha Franklin, Lou Reed, Hall & Oates, Eurythmics oraz Carly Simon.

Kilkanaście lat później Davis postanowił podbić rynek muzyki country. Wspólnie z Timem DuBoisem stworzył Aristę Nashville, która pomogła wypromować Alana Jacksona, duet Brooks & Dunn oraz Brada Paisleya.

Na tym jednak nie poprzestał. Wraz z L.A. Reidem i Babyface'em współtworzył LaFace Records, odpowiedzialną za sukcesy TLC, Toni Braxton, Ushera, OutKast i Pink.

W latach 90. odegrał także ważną rolę w rozwoju hip-hopu. Jego współpraca z Seanem "Diddym" Combsem doprowadziła do powstania Bad Boy Records, wytwórni związanej z karierami Notoriousa B.I.G., Faith Evans czy samego Combsa.

Ostatni rozdział wielkiej kariery

Po odejściu z Aristy w 2000 roku rozpoczął kolejny etap zawodowej działalności, zakładając J Records. To właśnie tam swoje największe sukcesy odnosiły Alicia Keys, Leona Lewis, Jennifer Hudson czy grupa Maroon 5.

Od 2008 roku pełnił funkcję dyrektora kreatywnego Sony Music Entertainment, pozostając jednym z najbardziej wpływowych ludzi w światowej fonografii.

Rodzina opublikowała poruszające pożegnanie

Krótko po śmierci producenta jego bliscy wydali oświadczenie, w którym podkreślili, że dla milionów fanów był ikoną muzyki, ale dla nich pozostawał przede wszystkim ojcem i dziadkiem.

"Dla świata nasz ojciec był ikoną muzyki, której wizja, instynkt i nieustanne dążenie do doskonałości ukształtowały ścieżkę dźwiękową niezliczonych istnień. Odkrywał talenty, był mentorem i wspierał największych artystów współczesnej muzyki, pozostawiając po sobie dziedzictwo, które przetrwa pokolenia" - napisali.

W dalszej części podkreślili, że mimo ogromnych sukcesów zawodowych nigdy nie zapominał o rodzinie.

"Dla nas był źródłem mądrości, siły, wsparcia i bezwarunkowej miłości. Niezależnie od swoich osiągnięć zawsze pamiętał o tym, co najważniejsze - o ludziach, których kochał".

Rodzina zaznaczyła również, że największą dumą producenta pozostawali jego bliscy.

"Dziś wspominamy nie tylko człowieka, który na zawsze odmienił muzykę, ale także osobę, która prowadziła naszą rodzinę z godnością, hojnością i życzliwością. Będzie nam go bardzo brakowało".





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