O śmierci ikony francuskiej piosenki poinformowały jej dzieci za pośrednictwem agencji AFP. Catherine Ringer niemal do końca występowała na scenie. Zmarła we śnie w wieku 68 lat po długiej walce z chorobą nowotworową.

W 1979 r. poznała Freda Chichina, z którym stworzyła parę w życiu prywatnym i zawodowym. Ich duet Les Rita Mitsouko stał się jednym z najpopularniejszych zespołów z Francji. Ich oryginalne brzmienie, będące mieszanką rocka, popu, funku oraz chanson, szybko przyciągnęło uwagę publiczności, jak i krytyków.

Nie żyje Catherine Ringer

Jednym z największych przebojów stała się piosenka "Marcia Baïla" (1985), będąca hołdem dla zmarłej w 1983 r. argentyńskiej tancerki i choreografki Marcii Moretto, z którą Ringer studiowała i występowała w latach 70.

Płyty "The No Comprendo" i "Marc et Robert" wyprodukował Tony Visconti, współpracownik Davida Bowiego. Te albumy przyniosły hity "C'est comme ça", "Les Histoires d'A" i "Andy". Z kolei w utworze "My Love Is Bad" wokalistce w duecie towarzyszył Iggy Pop.

Po śmierci Chichina na raka w 2007 r. kontynuowała występy, przypominając piosenki Les Rita Mitsouko, jak i solową twórczość.

W 2014 r. współtworzyła międzynarodowy projekt Plaza Francia Orchestra. Połączyła wówczas siły z muzykami Gotan Project: Argentyńczykiem Eduardo Makaroffem i Szwajcarem Christophem H. Müllerem. Zespół pozostawił po sobie dwie płyty: "A New Tango Song Book" (2014) i "Plaza Francia Orchestra" (2018).