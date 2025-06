Brian Wilson był jednym z najpopularniejszych amerykańskich artystów. Urodzony w 1942 roku wokalista i muzyk zasłynął jako lider The Beach Boys . Grupa popularna w latach 60. zapisała się w historii muzyki m.in. skomponowanym przez Wilsona albumem " Pet Sounds " (1966). Muzyk był aktywny zawodowo od 1961 roku, a jeszcze w 2021 roku wydał krążek " At My Piano ", zawierający najlepsze utwory z jego katalogu nagrane z użyciem jedynie pianina.

"Jesteśmy wdzięczni za to, co wniósł do tego świata. Był niesamowity", "Jestem wstrząśnięty, nadal go słucham, jego muzyka była ze mną od zawsze", "Jeden z najlepszych kompozytorów na świecie", "Dziękujemy za wszystko, spoczywaj w pokoju", "Moje serce jest złamane, będziemy tęsknić" - piszą fani artysty.