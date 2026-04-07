"Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, która dotarła do nas w tym świątecznym czasie. Odszedł Bogdan Szula, wokalista i gitarzysta, założyciel oraz lider zespołu Bajery" - czytamy na profilu Radia Silesia.

Informacje o śmierci Bogdana Szuli przekazały też inne śląskie media.

Nie żyje Bogdan Szula (Bajery)

W zespole Bajery u boku wokalisty i lidera występowała jego córka - Angelika Szula-Twardowska. Wokalistka w nekrologu poinformowała o szczegółach ceremonii pogrzebowej.

Pożegnalna msza odbędzie się 10 kwietnia w kościele pw. św. Bartłomieja w Bieruniu Starym (godz. 10). Wokalista zostanie pochowany na tamtejszym cmentarzu parafialnym przy kościele św. Walentego.

Grupa Bajery związana jest ze sceną szlagierową. Największą popularnością cieszyły się piosenki "Ciernista róża" i "Tylko wy rodzice" (ponad 4,5 mln odsłon).

