Nie żyje Błażej Gancarczyk. Feel żegna zmarłego przyjaciela

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

W wieku 39 lat zmarł Błażej Gancarczyk, odpowiadający za realizację dźwięku i technikę w grupie Feel. Na oficjalnym profilu zespołu dowodzonego przez Piotra Kupichę pojawił się nekrolog i pożegnanie przyjaciela tej ekipy.

Błażej Gancarczyk w ciemnej koszuli, stoi na tle rozproszonego światła, patrzy w obiektyw
Błażej Gancarczyk współpracował z grupą FeelOficjalna strona zespołu

W mediach społecznościowych grupa Feel przekazała informację o śmierci 39-letniego Błażeja Gancarczyka, który odpowiadał za realizację dźwięku i technikę.

"Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci naszego Przyjaciela Błażeja Gancarczyka. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 6 sierpnia 2026 r. (czwartek). Ceremonia pożegnalna rozpocznie się o godz. 12:00 w kaplicy cmentarnej w Rybniku przy ul. Rudzkiej 70B.

Po ceremonii nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku na Cmentarzu Parafialnym w Leszczynach, ul. Księdza Adolfa Pojdy 104, 44-238 Czerwionka-Leszczyny. Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy najgłębszego współczucia" - czytamy w nekrologu.

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Nie żyje Błażej Gancarczyk. Feel żegna przyjaciela

Zespół dowodzony przez Piotra Kupichę dodał też osobisty wpis.

"Do końca życia masz miejsce naszym sercu️. Przeżyliśmy razem przygodę życia. Myślę i myślimy o Tobie bardzo ciepło. Bądź spokojny jesteś z nami tylko po drugiej stronie. Twoja Rodzina Feel. Do Zobaczenia Przyjacelu!!!" - napisali muzycy katowickiej grupy.

Pod postem pojawiły się wyrazy współczucia i kondolencje od fanów, a także osób z branży muzycznej, które również miały okazje znać i współpracować z Błażejem Gancarczykiem.

Sama nazywa się "dzieckiem Woodstocku". Dla Eweliny Flinty to już siódmy występ na festiwalu dowodzonym przez Jurka Owsiaka. Z wokalistką rozmawialiśmy krótko przed jej występem na Małej Scenie podczas 32. edycji Pol'and'Rock Festivalu.Michał BorońINTERIA.PL
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