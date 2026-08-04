W mediach społecznościowych grupa Feel przekazała informację o śmierci 39-letniego Błażeja Gancarczyka, który odpowiadał za realizację dźwięku i technikę.

"Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci naszego Przyjaciela Błażeja Gancarczyka. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 6 sierpnia 2026 r. (czwartek). Ceremonia pożegnalna rozpocznie się o godz. 12:00 w kaplicy cmentarnej w Rybniku przy ul. Rudzkiej 70B.

Po ceremonii nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku na Cmentarzu Parafialnym w Leszczynach, ul. Księdza Adolfa Pojdy 104, 44-238 Czerwionka-Leszczyny. Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy najgłębszego współczucia" - czytamy w nekrologu.

Nie żyje Błażej Gancarczyk. Feel żegna przyjaciela

Zespół dowodzony przez Piotra Kupichę dodał też osobisty wpis.

"Do końca życia masz miejsce naszym sercu️. Przeżyliśmy razem przygodę życia. Myślę i myślimy o Tobie bardzo ciepło. Bądź spokojny jesteś z nami tylko po drugiej stronie. Twoja Rodzina Feel. Do Zobaczenia Przyjacelu!!!" - napisali muzycy katowickiej grupy.

Pod postem pojawiły się wyrazy współczucia i kondolencje od fanów, a także osób z branży muzycznej, które również miały okazje znać i współpracować z Błażejem Gancarczykiem.