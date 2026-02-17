Billy Steinberg był jednym z twórców, którzy w cieniu gwiazd budowali potęgę popu. To on współtworzył kultowy przebój "Like a Virgin", który wyniósł karierę Madonny na absolutny szczyt i przez sześć tygodni królował na liście Billboard Hot 100 na przełomie 1984 i 1985 roku. Za jego sukcesami stała wieloletnia współpraca z Tomem Kellym. Razem stworzyli serię utworów, które dziś uznawane są za klasykę amerykańskiego popu.

Wśród nich znalazło się także wzruszające "True Colors", rozsławione przez Cyndi Lauper. Artystka pożegnała przyjaciela w poruszającym wpisie: "Bardzo mi przykro, że Billy Steinberg odszedł. Był niezwykle miły i zawsze wspierający. Moje myśli są z jego rodziną, bliskimi i Tomem w tym trudnym czasie".

Od Whitney Houston po The Bangles

Lista przebojów, pod którymi podpisał się Steinberg, przypomina kronikę największych hitów tamtych lat. To on współtworzył "So Emotional" wykonywane przez Whitney Houston oraz romantyczne "Eternal Flame" zespołu The Bangles. Każdy z tych singli dotarł na pierwsze miejsce amerykańskich notowań.

W kolejnych latach pisał również dla takich gwiazd jak Céline Dion, Tiny Turner, Roda Stewarta czy Demi Lovato, nieustannie pozostając jednym z najbardziej rozchwytywanych autorów tekstów w branży.

Grammy i miejsce w panteonie twórców

Jego dorobek został doceniony także przez przemysł muzyczny. W 1997 roku Steinberg otrzymał nagrodę Grammy za pracę przy albumie "Falling Into You", który uznano za album roku. Kilkanaście lat później dołączył do grona legend, zostając wprowadzonym do Songwriters Hall of Fame.

Billy Steinberg zmarł 16 lutego w dzielnicy Brentwood w Los Angeles. Kilka dni później obchodziłby swoje 76. urodziny. Pozostawił żonę Trinę oraz dwóch synów, Ezrę i Maxa.

Choć nie był twarzą plakatów ani gwiazdą stadionowych koncertów, bez jego słów trudno wyobrazić sobie złotą erę popu. To właśnie on nadawał emocjom melodie, które do dziś wracają w radiu, na playlistach i we wspomnieniach całych pokoleń. Prawniczka artysty, Laurie Soriano, w rozmowie z amerykańskimi mediami podkreśliła, że był "prawdziwym skarbem Ameryki i niezwykle czystą duszą", która potrafiła zamieniać emocje w poetyckie wersy poruszające miliony ludzi na całym świecie.

