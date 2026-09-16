Nie żyje Ben Saunders. Pierwszy w historii zwycięzca "The Voice" miał zaledwie 43 lata

Informację o śmierci Bena Saundersa potwierdziła jego rodzina. Wokalista wygrał premierową edycję "The Voice of Holland" w 2011 roku - programu, od którego rozpoczęła się globalna marka rozwijana później w wielu krajach.

Ciało muzyka odnaleziono podczas poszukiwań

Służby prowadziły działania po zgłoszeniu zaginięcia Saundersa. Ciało wydobyto z wody około godziny 13.20 czasu lokalnego. Policja nie ujawniła danych osobowych zmarłego, lecz oświadczenie rodziny oraz doniesienia holenderskich mediów wskazują, że chodziło o 43-letniego artystę.

Funkcjonariusze przekazali, że ich ustalenia nie wskazują na przestępstwo: "Możemy potwierdzić, że wczoraj w rekreacyjnym jeziorze w Arnhem znaleziono ciało, a policja wykluczyła udział osób trzecich. Nie ujawniamy ani nie komentujemy danych osobowych".

Jednym z pierwszych, którzy publicznie pożegnali Ben Saundersa, był jego brat Dean. Opublikował w sieci wspólne zdjęcie z dzieciństwa i zwrócił się do obserwatorów z prośbą o uszanowanie żałoby rodziny: "Mój ukochany młodszy brat odszedł dziś… Nigdy wcześniej nie czułem takiego bólu… To straszny dzień dla nas wszystkich… Musimy nauczyć się z tym żyć i mam nadzieję, że zostanie to potraktowane z szacunkiem…"

Żałoba w muzycznym środowisku

Hołd artyście oddał również Marco Borsato, były trener holenderskiego "The Voice". W mediach społecznościowych opublikował nagranie, na którym Saunders śpiewa cover jego utworu "Dochters", a później przypomniał ich wspólne zdjęcie ze sceny, zwracając się do narzeczonej zmarłego: "Drogi, wyjątkowy człowieku - moje serce płacze! Nie znajduję słów na pustkę, którą po sobie zostawiasz. Droga Janito, przyjaciele i rodzino: życzę wam bardzo dużo siły, by przetrwać tę ogromną stratę".

Saunders brał też udział w holenderskim programie talent show "Avastars" w 2023 roku. Z kolei jego brat Dean wygrał w 2011 roku holenderską edycję "Popstars".