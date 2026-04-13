Asha Mangeshkar, bo tak brzmi prawdziwe nazwisko Ashy Bhosle, przyszła na świat 8 września 1933 roku w Sangli. Po śmierci ojca, aktora i piosenkarza Dinanatha Mangeshkara, wraz z całą rodziną - w tym inną legendą bollywoodzkiej piosenki, starszą siostrą Latą Mangeshkar - przeniosła się do ówczesnego Bombaju. W stolicy zaczęła profesjonalną karierę piosenkarki jako nastolatka, przyjmując nazwisko swojego pierwszego męża, Ganpatrao Bhosle, z którym w wieku 16 lat uciekła z domu.

Jak przypomina portal Variety, Asha Bhosle zaczęła nagrywać w 1948 roku, przez dłuższy czas pozostając w cieniu swojej sławnej siostry. Aż wreszcie znalazła dla siebie niszę przyjmując piosenki, którymi nikt inny nie był zainteresowany. Bollywoodzkie śpiewaczki omijały bowiem utwory kabaretowe czy stylizowane na zachodnie popowe piosenki. Bhosle ich nie unikała. Dobrze czuła się w różnych gatunkach muzyki, a dzięki temu szybko znalazła się w centrum zainteresowania filmowców i słuchaczy kilku pokoleń.

Nie żyje Asha Bhosle. Zaśpiewała ponad 11 tys. piosenek

Największe przeboje nagrała z Rahulem Devem Burmanem, którego poślubiła w 1980 roku po wielu latach zawodowej współpracy. Tworzyli wspólnie aż do śmierci Burmana w 1994 roku. Sława Bhosle sięgała poza granice Indii.

W 1991 roku nagrała z Boyem George'em utwór "Bow Down Mister", który był jedną z pierwszych takich współprac między zachodnim popowym artystą, a bollywoodzką piosenkarką. Współpracowała tez z takimi zespołami, jak R.E.M., Gorillaz czy Kronos Quartet.

W kraju otrzymała każdą możliwą nagrodę filmową i muzyczną, a także drugie pod względem ważności indyjskie odznaczenie cywilne - order Padma Vibhushan. W 2011 roku trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa jako najczęściej nagrywana artystka w historii muzyki. Mając ponad 80 lat wciąż pozostawała aktywna zawodowo. W 2002 roku otworzyła też sieć restauracji, począwszy od tej, która stanęła w Dubaju.

"Jestem głęboko zasmucony śmiercią Ashy Bhosle, jednego z najbardziej kultowych i wszechstronnych głosów, jakie kiedykolwiek znały Indie. Jej trwająca dziesiątki lat, niezwykła muzyczna podróż wzbogaciła nasze dziedzictwo kulturowe i poruszyła niezliczone serca na całym świecie. Jej głos niósł w sobie ponadczasowy blask. Zawsze będę cenić sobie nasze wspólne chwile" - pożegnał artystkę w mediach społecznościowych premier Indii, Narendra Modi.

