Freddie Mercury zmarł 24 listopada 1991 r. w wieku zaledwie 45 lat na zapalenie płuc w związku z osłabieniem spowodowanym AIDS. Nieco ponad dziewięć miesięcy wcześniej ukazała się ostatnia studyjna płyta Queen wydana za jego życia - "Innuendo".

Za sceną wokalista pożegnał się jeszcze wcześniej. 9 sierpnia 1986 r. po raz ostatni wystąpił z Queen przed ponad 120 tys. widzów w Knebworth Park. Był to finałowy koncert na trasie "The Magic Tour".

Freddie Mercury: Nie uczyńcie mnie nudnym

Poza macierzystą formacją Freddie Mercury nagrał dwie płyty: solowy debiut "Mr. Bad Guy" (1985) i "Barcelona" (1988), duet z hiszpańską śpiewaczką operową Montserrat Caballé.

Składanka "Never Boring" (pierwotnie wydana w 2019 r.) to projekt celebrujący solową karierę niezapomnianego wokalisty, zainspirowany jego słynnymi słowami: "Możecie robić z moją twórczością, co chcecie, byle tylko nie uczynilibyście mnie nudnym".

"To przypomnienie, że Freddie był wyjątkowym wokalistą, autorem piosenek, artystą estradowym i człowiekiem - a jego niepowtarzalna magia została uchwycona w tym niezwykłym zestawieniu" - czytamy w opisie wydawnictwa, które 20 listopada pojawi się na specjalnym neonowo-różowym winylu.

Za opracowanie i produkcję wydania odpowiada wieloletni zespół dźwiękowy grupy Queen: Justin Shirley-Smith, Kris Fredriksson oraz Joshua J Macrae.

Nagrania zostały poddane remasteringowi z oryginalnych ścieżek. W piosenkach z płyty "Barcelona" oryginalne ścieżki syntezatora zostały zastąpione partiami pełnej orkiestry. Na składance z 2019 r. pojawił się niewydany wcześniej utwór "Time Waits For No One", który Freddie Mercury nagrał z producentem musicalu "Time" Dave'em Clarkiem.

Dodajmy, że 12 listopada nakładem wydawnictwa SQN pojawi się zapowiadana przez nas książka "Freddie Mercury. Życie w słowach", przygotowana razem z wieloletnią przyjaciółką i byłą partnerką wokalisty, Mary Austin. Niezwykły zbiór tekstów piosenek, pomysłów, muzyki i rysunków - od początków twórczości Freddiego sięgających czasów sprzed założenia zespołu Queen, aż po koniec jego kariery solowej. Publikację ilustrują fotografie z osobistej kolekcji Freddiego, które do tej pory nie były publicznie udostępniane.

Freddie Mercury - szczegóły winyla "Never Boring" (tracklista):

Strona A:

1. "The Great Pretender" - 2019 Special Edition

2. "I Was Born To Love You" - 2019 Special Edition

3. "Barcelona" - 2012 Orchestrated Version / 2019 Remaster

4. "In My Defence" - 2000 Remix

5. "Love Kills" - 2019 Special Edition

6. How Can I Go On - 2012 Orchestrated Version / Single Version

Strona B:

1. "Love Me Like There's No Tomorrow" - 2019 Special Edition

2. "Living On My Own" - No More Brothers Radio Mix

3. "The Golden Boy" - 2012 Orchestrated Version / Single Edit

4. "Time Waits For No One"

5. "She Blows Hot And Cold" - 2019 Special Edition

6. "Made In Heaven" - 2019 Special Edition.