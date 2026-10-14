Fatalny stan Mike'a Love'a mocno zaniepokoił nie tylko fanów uczestniczących w koncercie The Beach Boys, ale również wielu internautów i obserwatorów. W rozmowie z magazynem "Rolling Stone" głos zabrał również Al Jardine, jeden z dwóch żyjących współzałożycieli legendarnej formacji, który na dobre pozostaje poza zespołem od końca lat 90. (poza krótkim powrotem w latach 2011-2012 z okazji 50-lecia The Beach Boys).

84-letni muzyk obecnie koncertuje z The Pet Sounds Band, do 2022 r. działającej pod szyldem The Brian Wilson Band, gdy z aktywnego występowania wycofał się Brian Wilson - główny kompozytor i wokalista The Beach Boys. Jardine nie kryje, że widok Mike'a Love'a mocno nim wstrząsnął.

Al Jardine komentuje stan Mike'a Love'a. "To było szokujące"

"To było szokujące. Byłem naprawdę przygnębiony. Musiałem się wręcz otrząsnąć, żeby samemu wyjść na scenę. Sam widok tego wszystkiego był okropny. Brakuje mi słów" - powiedział poruszony Al Jardine, który od lat właściwie nie utrzymuje kontaktu z Mikiem Love'em (wyjątkowo w maju spotkali się z okazji 60-lecia przełomowego albumu "Pet Sounds" w towarzystwie Bruce'a Johnstona, który w składzie The Beach Boys występował w latach 1965-1972 i 1978-2026).

W rozmowie z "Rolling Stone" Al Jardine wprost uznał, że jego zdaniem Mike Love w obecnym stanie nie powinien już występować.

"Z mojego punktu widzenia to po prostu nie jest właściwe. Oczywiście Mike jest profesjonalistą i chce być na scenie i nie potrafi z tego zrezygnować" - ocenił gitarzysta i wokalista, który śpiewał główne partie w takich piosenkach, jak m.in. "Help Me, Rhonda" (1965) i "Then I Kissed Her" (1965).

The Beach Boys - ikona kalifornijskiego brzmienia

Działający od 1961 r. zespół ma na koncie ponad 100 mln sprzedanych płyt na całym świecie. 36 singli znalazło się w amerykańskim Top 40 (najwięcej spośród tamtejszych zespołów rockowych), a cztery zdobyły pierwsze miejsce na liście Billboard Hot 100. W 1988 r. zespół został wprowadzony do Rock & Roll Hall of Fame, a także uhonorowany Grammy za całokształt twórczości.

Grupa została założona w 1961 roku w Hawthorne, na przedmieściach Los Angeles, przez braci Briana, Carla i Dennisa Wilsonów, ich kuzyna Mike'a Love'a oraz przyjaciela Ala Jardine'a. Kalifornijski styl życia - słońce, surfing, plaże i samochody - był kluczowym motywem ich wczesnej twórczości. Dzięki temu stali się symbolem "California Dream", a ich muzyka idealnie oddawała klimat Zachodniego Wybrzeża USA.

Radosny, beztroski styl z bogatymi harmoniami wokalnymi i charakterystycznym dla lat 60. brzmieniem gitarowym wciąż inspiruje wielu artystów grających surf rock. Z biegiem lat ich twórczość ewoluowała. Pod wpływem The Beatles Brian Wilson postanowił stworzyć album, który przesunie granice muzyki pop. Tak powstał "Pet Sounds" (1966) - jedno z najważniejszych dzieł w historii muzyki. W latach 70. zespół powrócił do bardziej klasycznego brzmienia, a od końcówki lat 80. skupił się na koncertowaniu. Studyjny dorobek zamyka "That's Why God Made the Radio" z 2012 roku.

Wówczas grupę tworzyli Brian Wilson, Mike Love, Al Jardine i wspierający ich z przerwą od 1965 r. Bruce Johnston. Współzałożyciel i główny kompozytor Brian Wilson zmarł w czerwcu 2025 r. w wieku 82 lat. Wcześniej, w 1983 roku, tragicznie zginął perkusista Dennis Wilson, który utonął podczas nurkowania. Z kolei Carl Wilson zmarł w 1998 roku po walce z rakiem płuc.