W maju 2025 r. Billy Joel ogłosił wstrzymanie działalności koncertowej po tym, jak lekarze zdiagnozowali u niego wodogłowie normotensyjne - rzadkie schorzenie mózgu polegające na nadmiernym gromadzeniu się płynu mózgowo-rdzeniowego w czaszce, które zaburza m.in. równowagę, słuch i wzrok.

Wokalista wspominał, że zmagał się wówczas z poważnymi problemami z równowagą, opisując swoje odczucia jako nieustanne wrażenie kołysania na pokładzie łodzi. Towarzyszyły temu trudności z pamięcią oraz ogólny spadek sprawności fizycznej.

Neurolog zalecił mu wszczepienie zastawki, która ma odprowadzać nadmiar płynu. Muzyk początkowo nie chciał poddawać się zabiegowi, ale po zapoznaniu się z informacjami na jego temat zdecydował się na operację. Jak mówił, po wszczepieniu urządzenia poprawiła się jego pamięć, równowaga i ogólna sprawność. Lekarze nadal zalecają mu jednak, by unikał nadmiernego wysiłku.

Billy Joel przekazał nowe informacje o zdrowiu

"Czuję się dobrze. Chcę, żeby ludzie wiedzieli: nie martwcie się o mnie. Wciąż tu jestem" - zapewnił swoich fanów Billy Joel w najnowszej rozmowie na antenie SiriusXM.

Przekazał opinię lekarzy, że każdy występ na scenie powodował u niego "coś w rodzaju wstrząśnienia mózgu".

"Uszkadzało to nerwy w moim mózgu. Im więcej dawałem koncertów, tym więcej mogłem tracić komórek mózgowych. Zdałem sobie sprawę, że to oznacza, że nie powinienem tego teraz robić. Muszę poprawić stan mojego zdrowia. Nie chcą, żebym się zbytnio stresował" - podkreślił Billy Joel.

2 stycznia 2026 roku gwiazdor niespodziewanie pojawił się na koncercie Turnstiles, zespołu specjalizującego się w wykonywaniu na żywo utworów Billy'ego Joela. Podczas występu zaśpiewał dwa swoje przeboje - "We Didn't Start the Fire" i "Big Shot". Był to jego pierwszy publiczny występ od czasu ujawnienia diagnozy. Kilka miesięcy później przeszedł operację wszczepienia zastawki.

Z kolei w marcu Billy Joel pojawił się na widowni w Carnegie Hall w Nowym Jorku na specjalnym koncercie z jego piosenkami. Na scenie hołd wokaliście złożyli m.in. Rob Thomas, Mary Chapin Carpenter i Rufus Wainwright wspierani przez jego zespół.

Amerykanin ma na koncie ponad 160 mln sprzedanych płyt, co daje mu miejsce w gronie najpopularniejszych artystów wszech czasów. W USA znajduje się w czołówce listy najlepiej sprzedających się solistów - wyprzedzają go tylko Garth Brooks, Elvis Presley, Taylor Swift i Michael Jackson.

Do największych przebojów sześciokrotnego laureata Grammy należą m.in. "Piano Man", "Uptown Girl", "We Didn't Start the Fire", "Just the Way You Are", "It's Still Rock and Roll to Me", "Tell Her About It" i "The River of Dreams".