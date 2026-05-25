"Nie ma jak u Mamy". Polsat pokaże wielkie hity i nieznane historie gwiazd
Polsat szykuje na Dzień Matki wyjątkowy wieczór pełen emocji i rodzinnych historii. W koncercie "Nie ma jak u Mamy" na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiej estrady razem… ze swoimi mamami, by wspólnie śpiewać, wspominać i składać im osobiste życzenia.
Już 26 maja o 20:35 Polsat pokaże koncert "Nie ma jak u Mamy", przygotowany specjalnie z myślą o święcie wszystkich mam. Widzowie usłyszą najpiękniejsze piosenki o mamach i relacjach rodzinnych, a całość ma mieć bardzo osobisty, ciepły charakter.
Na scenie pojawią się: Doda, Alicja Szemplińska z mamą Izabelą, Anna Wyszkoni z mamą Urszulą, Halina Mlynkova z mamą Anną, Viki Gabor z mamą Eweliną, Michał Wiśniewski z mamą Grażyną, Piotr Kupicha, Rafał Brzozowski z mamą Grażyną oraz zespół Pectus z mamą Bogumiłą. W studiu pojawią się także mamy Piotra Kupichy i Dody.
Mamy gwiazd w centrum uwagi
Jednym z głównych elementów koncertu będą rozmowy z mamami artystów. Opowiedzą one o swoich sławnych dzieciach z całkowicie prywatnej perspektywy:
- jakim uczniem był Piotr Kupicha,
- na co Doda wydała pierwsze honorarium z Teatru Buffo,
- czy mama Michała Wiśniewskiego załatwiała koleżankom jego autograf,
- czy Alicja Szemplińska od najmłodszych lat zdradzała talent wokalny,
- jak Bogumile Szczepanik udało się wychować cały zespół Pectus,
- czy "chłopcy uganiali się" za Haliną Mlynkovą.
W trakcie koncertu pokazane zostaną także niepublikowane wcześniej zdjęcia artystów z dzieciństwa, co dodatkowo podkręci rodzinny klimat wydarzenia.
Kto zaśpiewa i co usłyszymy?
Wieczór otworzy Gromee z WAC TOJĄ utworem "Nie ma jak u mamy". W programie znajdą się zarówno autorskie przeboje gwiazd, jak i covery klasycznych piosenek o miłości i rodzinie:
- Michał Wiśniewski: "A wszystko to bo Ciebie kocham", "Dziecięce lata"
- Alicja Szemplińska: "Pray", "Mamo" (z repertuaru Violetty Villas)
- Halina Mlynkova: "Czerwone korale", "Wielka miłość"
- Doda: "Pamiętnik", "Cudownych rodziców mam"
- Pectus: "Barcelona", "Kochać jak to łatwo powiedzieć"
- Anna Wyszkoni: "Czy ten Pan i Pani", "Prywatna Madonna"
- Rafał Brzozowski: "Tak blisko", "Sailing"
- Piotr Kupicha: "Jak anioła głos", "Nie jesteś sama"
- Viki Gabor: "Superhero", "Skyfall"
Koncert poprowadzi Tomasz Wolny, który także zaprosi na scenę swoją mamę, Danutę. Dzięki temu "Nie ma jak u Mamy" ma być nie tylko muzycznym wydarzeniem, ale też ciepłym, rodzinnym spotkaniem na żywo.