"Nie ma jak u Mamy". Polsat pokaże wielkie hity i nieznane historie gwiazd

Już 26 maja o 20:35 Polsat pokaże koncert "Nie ma jak u Mamy", przygotowany specjalnie z myślą o święcie wszystkich mam. Widzowie usłyszą najpiękniejsze piosenki o mamach i relacjach rodzinnych, a całość ma mieć bardzo osobisty, ciepły charakter.

Na scenie pojawią się: Doda, Alicja Szemplińska z mamą Izabelą, Anna Wyszkoni z mamą Urszulą, Halina Mlynkova z mamą Anną, Viki Gabor z mamą Eweliną, Michał Wiśniewski z mamą Grażyną, Piotr Kupicha, Rafał Brzozowski z mamą Grażyną oraz zespół Pectus z mamą Bogumiłą. W studiu pojawią się także mamy Piotra Kupichy i Dody.

Mamy gwiazd w centrum uwagi

Jednym z głównych elementów koncertu będą rozmowy z mamami artystów. Opowiedzą one o swoich sławnych dzieciach z całkowicie prywatnej perspektywy:

jakim uczniem był Piotr Kupicha,

na co Doda wydała pierwsze honorarium z Teatru Buffo,

czy mama Michała Wiśniewskiego załatwiała koleżankom jego autograf,

czy Alicja Szemplińska od najmłodszych lat zdradzała talent wokalny,

jak Bogumile Szczepanik udało się wychować cały zespół Pectus,

czy "chłopcy uganiali się" za Haliną Mlynkovą.

W trakcie koncertu pokazane zostaną także niepublikowane wcześniej zdjęcia artystów z dzieciństwa, co dodatkowo podkręci rodzinny klimat wydarzenia.

Kto zaśpiewa i co usłyszymy?

Wieczór otworzy Gromee z WAC TOJĄ utworem "Nie ma jak u mamy". W programie znajdą się zarówno autorskie przeboje gwiazd, jak i covery klasycznych piosenek o miłości i rodzinie:

Michał Wiśniewski : "A wszystko to bo Ciebie kocham", "Dziecięce lata"

Alicja Szemplińska : "Pray", "Mamo" (z repertuaru Violetty Villas)

Halina Mlynkova : "Czerwone korale", "Wielka miłość"

Doda : "Pamiętnik", "Cudownych rodziców mam"

Pectus : "Barcelona", "Kochać jak to łatwo powiedzieć"

Anna Wyszkoni : "Czy ten Pan i Pani", "Prywatna Madonna"

Rafał Brzozowski : "Tak blisko", "Sailing"

Piotr Kupicha : "Jak anioła głos", "Nie jesteś sama"

Viki Gabor: "Superhero", "Skyfall"

Koncert poprowadzi Tomasz Wolny, który także zaprosi na scenę swoją mamę, Danutę. Dzięki temu "Nie ma jak u Mamy" ma być nie tylko muzycznym wydarzeniem, ale też ciepłym, rodzinnym spotkaniem na żywo.





