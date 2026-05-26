Prosto z Areny Toruń Polsat zaprezentował wyjątkowy koncert "Nie ma jak u Mamy", przygotowany specjalnie z myślą o święcie wszystkich mam. Całość poprowadził Tomasz Wolny, który zaprosił na scenę swoją mamę, Danutę. Towarzyszył im Kamil Baleja z Radia Zet.

W programie pojawiły się najpiękniejsze piosenki o mamach i relacjach rodzinnych, a całość miała bardzo osobisty, ciepły charakter. Występy gwiazd były przedzielone rozmowami Tomasza Wolnego z mamami wykonawców.

"Nie ma jak u Mamy" w Polsacie. Co wydarzyło się na koncercie?

Na otwarcie zaprezentowali się Gromee i Wac Toja w utworze "Nie ma jak u mamy", od którego nazwę wziął cały koncert. Wykonawców na scenie wspierała orkiestra Grzegorza Urbana.

Przy stolikach pojawiły się gwiazdy razem ze swoimi mamami, a scenę przejął Michał Wiśniewski (z Martyną Majchrzak, wokalistką Ich Troje), dedykując przebój "A wszystko to, bo ciebie kocham" wszystkim mamom.

"Bardzo go kocham, bardzo mnie wspiera, nigdy mi nie opuszczał" - mówiła o swoim synu poruszona Grażyna Wiśniewska. "Nadal mieszkam z własną matką, ale jestem z tego dumny, bo moja mama jest moim największym przyjacielem" - dodał ze łzami w oczach lider Ich Troje. Chwilę później wokalista podziękował mamom swoich dzieci ("to chwilę potrwa" - żartował).

Pectus i piosenka z pierwszej randki Bogusławy Szczepanik

Kolejną gwiazdą na scenie była rodzinna grupa Pectus ("Barcelona"), którą tworzą czterej bracia Szczepanikowie: Tomasz, Marek, Mateusz i Maciej. Ich mama Bogusława Szczepanik opowiedziała, jak sobie radziła z wychowywaniem tej czwórki. "Nigdy nie stwarzali żadnych trudności" - mówiła pani Bogusia.

Bracia wykonali także utwór "Kochać jak to łatwo powiedzieć" z repertuaru Piotra Szczepanika. To piosenka z pierwszej randki Bogusławy Szczepanik.

Pectus i ich mama - Bogusława Szczepanik Marcin Gadomski AKPA

Halina Mlynkova zaśpiewała piosenki "Czerwone korale" Brathanków i "Wielka miłość" Seweryna Krajewskiego. "Teraz jestem bardzo dumna z niej. Ciągle dba o mnie i nie ma dnia, żeby do mnie nie zadzwoniła. Chciałabym wszystkim mamom życzyć takiej córki" - powiedziała jej mama - Anna Młynek. "Też jestem mamą i też mam dzisiaj święto" - dodała Halina Mlynkova.

W Toruniu zabrakło Wandy Rabczewskiej, ale mama Dody nagrała dla niej specjalne wideo. "Kocham ją bardzo" - powiedziała. Wokalistka zaśpiewała piosenki "Pamiętnik" i "Cudownych rodziców mam" Urszuli Sipińskiej. "Mamo, tato, kocham was" - powiedziała.

Rafał Brzozowski - uczestnik nadchodzącej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo" - zaśpiewał piosenki "Tak blisko" i "Sailing" z repertuaru Roda Stewarta. "Jak to jest być mamą chłopaka, którego wszystkie inne mamy chcą za zięcia? - zapytał Tomasz Wolny Grażynę Brzozowską. "Mądry, inteligentny, zdolny, bogaty - gdybym nie miała takiego syna, to sama chciałabym mieć go za zięcia. A jeśli chodzi o bogactwo, to chodzi o podejście do ludzi" - powiedziała mama wokalisty.

Rafał Brzozowski i Grażyna Brzozowska AKPA AKPA

Viki Gabor przypomniała swój hit z Eurowizji Junior - "Superhero" oraz "Skyfall" Adele z tak samo zatytułowanego filmu o przygodach Jamesa Bonda. "Żeby zawsze była sobą, żeby pamiętała, że zawsze będę z nią i ją wspierała" - przekazała Viki jej mama, Ewelina Gabor. "Dziękuję ci, że jesteś" - odpowiedziała Viki, a poruszona Ewelina Gabor ocierała łzy wzruszenia.

Viki Gabor i Ewelina Gabor Marcin Gadomski AKPA

Anna Wyszkoni zaśpiewała dwie własne piosenki: "Czy ten Pan i Pani" i "Prywatna madonna". Ta druga w programie znalazła się na życzenie mamy Ani - Urszuli Wyszkoni. "Dziękuję, że jesteś cierpliwa, że znosisz moje wybryki, zawsze pozostaniesz moją prywatną madonną" - powiedziała wokalistka.

Urszula Wyszkoni i Anna Wyszkoni Marcin Gadomski AKPA

"W ogóle nie miałam z nim kłopotów, w ogóle był spokojny, grzeczny" - powiedziała Jadwiga Kupicha na przygotowanym nagraniu, bo nie mogła pojawić się w Toruniu.

"Dziękuję ci z całego serca, że jesteś, że trzymałaś cały dom w garści" - odpowiedział Piotr Kupicha po przeboju "Jak anioła głos" z dorobku swojej grupy Feel.

Alicja Szemplińska zaśpiewała piosenkę "Do ciebie, mamo" ("List do matki") z repertuaru Violetty Villas. Razem z nią pojawiła się mama - Izabela Nadratowska. Wokalistka przed kamerami odczytała życzenia, które przygotowała dla mamy, kiedy miała 7 lat. Z kolei pani Izabela przekazała życzenia dla swojej mamy i teściowej. "Kocham was dziewczyny" - powiedziała.

Doda wygrała w plebiscycie Interii na najpiękniejszą piosenkę dla mam Marcin Gadomski AKPA

Na koniec wszyscy wykonawcy przy wsparciu publiczności zaśpiewali "100 lat". Tomasz Wolny ogłosił ze sceny, że w plebiscycie Interii na najpiękniejszą piosenkę dla mamy zwyciężyła Doda z utworem "Cudownych rodziców mam" Urszuli Sipińskiej.

"Kochamy, dziękujemy za dziś. Do zobaczenia za rok" - powiedzieli na koniec prowadzący koncert "Nie ma jak u mamy".

