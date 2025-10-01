Nena po raz pierwszy zagrała w Poslce! Nie zabrakło największych hitów lat 80.! [ZDJĘCIA]
Gwiazda niemieckiego popu Nena 30 września 2025 po raz pierwszy odwiedziła Polskę! Artystka zadowoliła nie tylko fanów znających największe przeboje, ale również tych bardziej wymagających! Poniżej znajdziecie zdjęcia z tego wyjątkowego wieczoru.
Gabriele Susanne Kerner znana szerzej jako Nena swoją karierę zaczęła w latach 80. Niemiecka piosenkarka zyskała rozgłos dzięki singlowi "Nur geträumt", z którym wystąpiła w programie "Musikladen". W 1983 ukazał się jej debiutancki album "Nena", który zapewnił artystce rozpoznawalność w całym kraju. Na płycie znalazł się również przebój "99 Luftballons". To dzięki niemu kariera Neny rozkwitła również poza granicami Niemiec.
65-letnia piosenkarka na koncertach wykazuje się niezwykłą energią, a jej charakterystyczny głos w połączeniu z towarzyszącym wokalistce zespołem zapewnia publiczności doświadczenia, których nie powstydziłyby się największe gwiazdy rocka. Teraz, w ramach trasy WIR GEHÖREN ZUSAMMEN gwiazda po raz pierwszy zawitała do Polski, gdzie wystąpiła w warszawskim klubie Progresja!
Koncert Neny w Warszawie - zdjęcia
Artystka działa na scenie od ponad czterech dekad, uznawana jest za jedną z najpopularniejszych niemieckich gwiazd pop, jej wydawnictwa sprzedały się w nakładzie ponad 25 milionów kopii na całym świecie, ale dopiero teraz po raz pierwszy Nena zawitała do Polski.
Koncert w Warszawie spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. Klub Progresja już od godziny 19:00 czekał na fanów z otwartymi drzwiami. Za rozgrzanie publiczności odpowiedzialna była córka Neny, Larissa, która wraz z Janickiem Zebrowskim współtworzy projekt Issa Bloch.
Nena pojawiła się na scenie o godzinie 21:00, zaczynając od "Liebe ist"! Całość koncertu zadowolić była w stanie zarówno osoby, które przyszły posłuchać największych przebojów, jak i tych zainteresowanych mniej popularnymi kompozycjami. Nie zabrakło również coveru punkowego klasyka "Blitzkreig Bop" Ramones. Największy entuzjazm wywołał jednak przebój "99 Luftballons" połączony z "Hey Jude" The Beatles!
Pełna setlista z koncertu prezentuje się następująco:
- Liebe ist
- Nur geträumt
- Willst du mit mir gehn
- Licht
- ? (Fragezeichen)
- Karawane
- Noch einmal
- Zaubertrick
- Rette mich
- Wunder gescheh'n
- Wir kommen in Frieden
- In meinem Leben
- Genau jetzt
- PI (Ich rechne mit allem)
- Auf einmal warst du da
- Leuchtturm
- Blitzkrieg Bop
- 99 Luftballons / Hey Jude
- Irgendwie, irgendwo, irgendwann
- Wir gehören zusammen
- Alles neu