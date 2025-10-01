Nena po raz pierwszy zagrała w Poslce! Nie zabrakło największych hitów lat 80.! [ZDJĘCIA]

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Gwiazda niemieckiego popu Nena 30 września 2025 po raz pierwszy odwiedziła Polskę! Artystka zadowoliła nie tylko fanów znających największe przeboje, ale również tych bardziej wymagających! Poniżej znajdziecie zdjęcia z tego wyjątkowego wieczoru.

Nena w warszawskiej Progresji
Nena w warszawskiej ProgresjiEris WójcikINTERIA.PL

Gabriele Susanne Kerner znana szerzej jako Nena swoją karierę zaczęła w latach 80. Niemiecka piosenkarka zyskała rozgłos dzięki singlowi "Nur geträumt", z którym wystąpiła w programie "Musikladen". W 1983 ukazał się jej debiutancki album "Nena", który zapewnił artystce rozpoznawalność w całym kraju. Na płycie znalazł się również przebój "99 Luftballons". To dzięki niemu kariera Neny rozkwitła również poza granicami Niemiec.

65-letnia piosenkarka na koncertach wykazuje się niezwykłą energią, a jej charakterystyczny głos w połączeniu z towarzyszącym wokalistce zespołem zapewnia publiczności doświadczenia, których nie powstydziłyby się największe gwiazdy rocka. Teraz, w ramach trasy WIR GEHÖREN ZUSAMMEN gwiazda po raz pierwszy zawitała do Polski, gdzie wystąpiła w warszawskim klubie Progresja!

Koncert Neny w Warszawie - zdjęcia

Artystka działa na scenie od ponad czterech dekad, uznawana jest za jedną z najpopularniejszych niemieckich gwiazd pop, jej wydawnictwa sprzedały się w nakładzie ponad 25 milionów kopii na całym świecie, ale dopiero teraz po raz pierwszy Nena zawitała do Polski.

Koncert w Warszawie spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. Klub Progresja już od godziny 19:00 czekał na fanów z otwartymi drzwiami. Za rozgrzanie publiczności odpowiedzialna była córka Neny, Larissa, która wraz z Janickiem Zebrowskim współtworzy projekt Issa Bloch.

Nena pojawiła się na scenie o godzinie 21:00, zaczynając od "Liebe ist"! Całość koncertu zadowolić była w stanie zarówno osoby, które przyszły posłuchać największych przebojów, jak i tych zainteresowanych mniej popularnymi kompozycjami. Nie zabrakło również coveru punkowego klasyka "Blitzkreig Bop" Ramones. Największy entuzjazm wywołał jednak przebój "99 Luftballons" połączony z "Hey Jude" The Beatles!

Pełna setlista z koncertu prezentuje się następująco:

  1. Liebe ist
  2. Nur geträumt
  3. Willst du mit mir gehn
  4. Licht
  5. ? (Fragezeichen)
  6. Karawane
  7. Noch einmal
  8. Zaubertrick
  9. Rette mich
  10. Wunder gescheh'n
  11. Wir kommen in Frieden
  12. In meinem Leben
  13. Genau jetzt
  14. PI (Ich rechne mit allem)
  15. Auf einmal warst du da
  16. Leuchtturm
  17. Blitzkrieg Bop
  18. 99 Luftballons / Hey Jude
  19. Irgendwie, irgendwo, irgendwann
  20. Wir gehören zusammen
  21. Alles neu
