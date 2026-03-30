Nelly Furtado z impetem wparowała w świat show-biznesu w 2000 roku, kiedy wydała swój pierwszy album "Whoa, Nelly!". To właśnie z tego krążka pochodzi przebój "I'm Like A Bird", wybrzmiewający również podczas trasy "Better Than Ever Summer Festival Tour", w ramach której wokalistka zawitała również do Polski w ramach festiwalu BitterSweet. Gwiazda wywołała teraz w internecie niemałe poruszenie, a wszystko za sprawą ciekawej kreacji.

Na przestrzeni lat piosenkarka udowodniła, że nie boi się muzycznych poszukiwań - zaczęła łączyć pop z elementami folku, R&B i muzyki latynoskiej. Największy komercyjny sukces odniosła w 2006 roku płytą "Loose", z której pochodzą takie hity jak "Promiscuous", "Say It Right" czy "Maneater". Furtado nieustannie eksperymentuje z brzmieniami, czego dowodem są jej późniejsze albumy, w tym hiszpańskojęzyczny "Mi Plan" oraz bardziej intymny "The Ride" z 2017 roku.

Najnowsze single pokazują, że artystka nie ogląda się za siebie i szuka nowych inspiracji. Po albumie "7" Nelly podzieliła się z fanami nowymi utworami, takimi jak "God", "Marriage", "Doing Nothin'" czy chociażby "Give It To Me 2025" z Timbalandem. Choć piosenki nie powtórzyły sukcesu poprzednich hitów, są ważnymi wydawnictwami dla wiernych fanów wokalistki.

Nelly Furtado ostatnio często zabiera głos w kwestii ciałopozytywności. Jak sama przyznała dla Page Six w 2024 roku, jej ciało było wyszczuplane w Photoshopie, aby "lepiej się prezentowało" w magazynach. Pomimo szczerości z fanami wokalistka nadal zmaga się z przykrymi komentarzami w swoich social mediach. "Jak ona wygląda?", "Ktoś musi mniej jeść", "Powinna schudnąć", "Czas na Ozempic" - piszą internauci pod jej postami na Instagramie, jednak artystka pozostaje nieugięta i konfrontuje się z nimi.

Artystka często mówi o "presji estetycznej" w swojej branży, nawołuje do kobiet, aby kochały się takimi, jakimi są. Głośno zwraca uwagę na podwójne standardy i publiczne krytykowanie. Fani piosenkarki są wdzięczni za jej słowa wsparcia, a teraz docenili zestaw jej najnowszych zdjęć. Jak dzisiaj wygląda wokalistka?

Nelly Furtado pojawiła się na Juno Awards, wybierając na tę okazję wieczorową bordową suknię z gorsetem. Post piosenkarki przekroczył już próg 57 tysięcy polubień na Instagramie, a w komentarzach na X fani chwalą ją za piękny wygląd. "Coś się w niej zmieniło, wygląda obłędnie", "Nie musisz być szczupła, aby być piękna", "Jest taka seksi, że nie mam słów", "Cudowna", "Większe kobiety też się liczą", "Uwielbiam jej ostatni album", "Nelly to legenda" - zachwycają się internauci.

