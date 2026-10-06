W mediach społecznościowych głośno zrobiło się o krótkim, ale wymownym filmiku Raye, który artystka opublikowała w odpowiedzi na zarzuty jednego z internautów. Użytkownik TikToka nazwał brytyjską wokalistkę "gwiazdą jednego przeboju". Obelga rzucona w stronę 28-latki nie wywołała w niej gniewu, a okazała się świetnym pretekstem do pochwalenia się wielkimi sukcesami.

Raye odpowiedziała złośliwemu internaucie. Nagranie robi furorę w sieci

W zabawnym nagraniu gwiazda popu zapozowała z nagrodami, które otrzymała od platformy streamingowej Spotify za przekroczenie miliarda odtworzeń. Odliczyła do trzech i w humorystyczny sposób utarła nosa krytykującemu internaucie. Wyróżnienia przyznano jej za piosenki: "Prada" nagrane wspólnie z Cassö i D-Block Europe, "Escapism" wykonywane w duecie z 070 Shake oraz bijące obecnie rekordy popularności "Where Is My Husband!".

"Nie chcę być złośliwa, tylko mówię" - dodała w opisie nagrania Raye, której - jak widać - niejedna piosenka przekroczyła dziewięć zer w liczbie odsłuchań na streamingu.

Nagranie prędko obiegło sieć i stało się viralem, wywołując setki komentarzy. "Jego sposób na sławę to bycie wyśmianym przez Raye", "Okej, ale gwiazda dokładnie którego 'jednego przeboju'?", "Tak jest! Zjadłaś go", "Popłakałabym się, gdyby Raye tak mnie zniszczyła", "Wyjaśnij ich, królowo", "Uwielbiam, kiedy gwiazdy popu bronią się w tak ikoniczny sposób", "Poprawka: gwiazda trzech piosenek i wielu innych w drodze", "Namyślił się i usunął swój komentarz..." - piszą rozbawieni fani 28-letniej gwiazdy.

Raye jest obecnie jedną z czołowych gwiazd popu na świecie. Za kilka miesięcy znów wystąpi w Polsce!

Choć Brytyjka postanowiła odpowiedzieć na zaczepkę internauty, to wydaje się, że nie musi już nikomu udowadniać, jak bardzo zasługuje na sławę. Pseudonim Raye coraz częściej pojawia się na szczytach list przebojów oraz nagłówkach prasowych z całego świata. Artystka zdobywa popularność nie tylko swoimi wielkimi hitami, lecz także występami na żywo. Niedawno było o niej głośno dzięki gali MTV Video Music Awards, gdzie brawurowo wykonała "I Will Overcome" i "Husband!", czyli utwory z wydanego w tym roku albumu "This Music May Contain Hope".Tego wieczoru Raye wzięła także udział w występie ku czci nieodżałowanego George'a Michaela.

Polacy już niedługo sami przekonają się o talencie wokalnym Raye i usłyszą jej przeboje na żywo. Gwiazda została jedną z headlinerek przyszłorocznego Open'er Festivalu w Gdyni. Co ciekawe, wcześniej miała okazję śpiewać dla Polaków już trzykrotnie - w 2024 r. na klubowym koncercie w Warszawie, rok później na wspomnianym gdyńskim wydarzeniu, a w tym roku w łódzkiej Atlas Arenie, mieszczącej do 15 tys. osób.