Natasza Urbańska zdradziła, jak dba o formę. "Pozwalam sobie na czekoladkę"

Ruch od zawsze był częścią życia Nataszy Urbańskiej. Karierę zaczynała w Studiu Buffo, gdzie taniec, śpiew i wielogodzinne próby stanowiły codzienność. Aktywność fizyczna pozostała z nią także poza sceną.

Artystka opowiadała, że dzień chętnie rozpoczyna od ćwiczeń. Wybiera przede wszystkim jogę oraz pilates, które pomagają jej utrzymać sprawność bez przeciążania organizmu. Nie podporządkowuje jednak całego życia treningom ani liczeniu kalorii.

Co je Natasza Urbańska?

Urbańska zapewnia, że nigdy nie stosowała specjalnej diety. Jej codzienny jadłospis opiera się przede wszystkim na warzywach i owocach. Taki sposób odżywiania wyniosła z rodzinnego domu, dlatego nie traktuje go jako chwilowej kuracji czy sposobu na szybkie schudnięcie.

Duże znaczenie ma dla niej również pochodzenie produktów. Wspólnie z Januszem Józefowiczem prowadzi pod Warszawą gospodarstwo, z którego trafiają na ich stół warzywa i owoce. Jeszcze większą uwagę zaczęli przykładać do jakości jedzenia po narodzinach córki Kaliny.

Aktorka przekonuje, że nie potrzebuje rygorystycznych zakazów. Nie sięga po popularne diety eliminacyjne i nie rezygnuje całkowicie z produktów, na które ma ochotę.

Natasza Urbańska nie odmawia sobie czekolady

Podczas tras koncertowych i intensywnych prób zdarzają się momenty, gdy Urbańska potrzebuje szybkiego zastrzyku energii. Wtedy pozwala sobie na coś słodkiego.

"Czasem jest tak, że potrzebuję cukru. Pozwalam sobie wtedy na czekoladkę, nawet rano do kawy" - przyznawała w rozmowie z "Super Expressem".

Jej podejście opiera się więc bardziej na stałych nawykach niż krótkotrwałych wyrzeczeniach. W diecie dominują produkty roślinne, ale okazjonalny deser nie jest powodem do rezygnowania z przyjętych zasad.

Natasza Urbańska z nowym zadaniem w TVN

Urodzinowy tydzień artystka rozpoczęła od kolejnego zawodowego projektu. Dołączyła do wakacyjnego cyklu "Kolonie Letnie" w "Dzień Dobry TVN", gdzie sprawdzi się w roli współprowadzącej.

Urbańska przyznała, że propozycja wiele dla niej znaczy. Poranny program regularnie ogląda razem z córką, dlatego pojawienie się po drugiej stronie ekranu nazwała spełnieniem marzenia.

"To jest nasz ulubiony program. Z moją córeczką Kaliną zawsze rano, jak wstajemy, to sobie włączamy 'Dzień Dobry'. I teraz ja mam się tam pojawić jako współprowadząca. Marzenia się spełniają" - powiedziała.

Nowe zadanie przyszło tuż po koncercie na Festiwalu Weselnych Przebojów w Mrągowie. Urbańska nie miała więc długiej przerwy między występem a rozpoczęciem pracy przed kamerą.