Natasza Urbańska zaskakuje odważną okładką singla. Teledysk do piosenki "Deep Six" już dostępny

Nostalgiczna piosenka "Ostatni raz", wydana w listopadzie ubiegłego roku, zapowiadała nowy etap w muzycznej karierze Nataszy Urbańskiej. Teraz polska piosenkarka idzie o krok dalej, a wszystko za sprawą dynamicznego utworu "Deep Six". To kolejny numer, który udowadnia, że trenerka "The Voice Kids" rozpoczyna nowy etap swojej muzycznej kariery.