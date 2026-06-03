Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz od ponad dwóch dekad tworzą jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. Ich relacja od początku wywoływała spore poruszenie - głównie za sprawą 18-letniej różnicy wieku między zakochanymi oraz ich powiązaniom zawodowym. W mediach i internecie do dziś pojawiają się plotki o parze i rzekomych problemach w związku, które są skutecznie obalane przez szczęśliwe małżeństwo.

W 2008 r. gwiazdorska para pobrała się, a pod koniec tego samego roku na świat przyszła ich córka, Kalina. Dziewczyna już od najmłodszych lat próbuje swoich sił w branży artystycznej, idąc śladami rodziców i biorąc udział w różnego rodzaju przedstawieniach czy spektaklach teatralnych. Swój debiut w Teatrze Buffo zaliczyła jako zaledwie kilkulatka.

Córka Nataszy Urbańskiej idzie w jej ślady. Od dziecka rozwija swoją artystyczną pasję

Natasza Urbańska podkreślała w wielu wywiadach, że jej córka jest bardzo zaangażowana i do wszystkiego stara się dojść sama, pomimo znanego nazwiska. Od dziecka chętnie się uczy, słucha rad i dużo ćwiczy, a rodzice wspierają jej pasję w 100 procentach.

W 2022 r. Kalina wywalczyła sobie angaż w prestiżowym musicalu "Metro". "Były castingi, była cała grupa młodzieży, która uczyła się wszystkich głosów całego spektaklu i ta grupa po paru miesiącach się tak przesiewała, przesiewała... A Kalina przechodziła przez każdy kolejny casting. Była, myślę, jeszcze surowiej oceniana przez reżysera niż inni, ale też dzięki temu jeszcze bardziej nad sobą pracowała" - opowiadała Urbańska w rozmowie z Pomponikiem.

Warunkiem rozwoju artystycznego Kaliny Józefowicz są natomiast dobre oceny w szkole. Urbańska i Józefowicz kładą ogromny nacisk na to, aby córka nie zaniedbała edukacji na rzecz występów teatralnych. "Jeżeli będzie przynosić mi pały do domu, to odcinamy bycie artystką. Tak więc ona stara się dwukrotnie mocniej. Sprawy szkolne to jest podstawa. To jest to, co musi być załatwione i gdzie ona musi zaliczyć. Nie musi mieć piątek" - tłumaczyła niegdyś Natasza Urbańska w rozmowie z Jatrząb Post.

Córka Nataszy Urbańskiej to kopia znanej mamy? Tak wygląda obecnie 17-latka!

Z okazji świętowanego niedawno Dnia Dziecka Natasza Urbańska podzieliła się z fanami nowym zdjęciem ze swoją córką. Kalina ma obecnie 17 lat i - jak zauważyli internauci - jest coraz bardziej podobna do sławnej mamy. "Bezpretensjonalna i do tego urocza - moja córka" - czytamy w opisie pamiątkowej fotografii, pod którą pojawiły się setki komentarzy z komplementami.

"Już myślałem, że to zdjęcie AI typu 'ja z teraz z sobą z kiedyś'. Cała mama!!", "Przepiękne jesteście", "Piękna jak mama", "Miłość mamy do córki jest zapisana w oczach", "Kopia mamy", "Cudne panie", "Pani Nataszo... To widać... Fajna dziewczyna, widać potencjał", "Śliczne i utalentowane", "Obie jesteście piękne" - piszą zachwyceni zdjęciem użytkownicy Instagrama.

Natasza Urbańska i jej córka Kalina Instagram @nataszaofficial materiał zewnętrzny





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