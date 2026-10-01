Natasza Urbańska przechodzi obecnie jeden z najtrudniejszych okresów w swoim życiu. W zeszłym tygodniu gwiazda podzieliła się przykrą informacją - zdiagnozowano u niej nowotwór. Poddała się leczeniu, lecz zmuszona była odwołać wszystkie zaplanowane koncerty, na które składały się m.in. obchody jej 30-lecia pracy scenicznej.

"Moi bliscy, lekarze, którzy mnie prowadzą - wszyscy jesteśmy dobrej myśli. Ale musiałam zwolnić" - przyznała 49-latka w instagramowym nagraniu. W niełatwych chwilach Urbańska może liczyć na wsparcie rodziny - w szczególności męża, Janusza Józefowicza oraz 17-letniej córki, Kaliny.

Natasza Urbańska wspiera swoją córkę w artystycznych wyzwaniach. Kalina idzie w ślady rodziców!

Dotychczas to Natasza Urbańska okazywała wsparcie swojej córce, dzieląc się z nią nabytym doświadczeniem i pomagając w drodze do sukcesu. Kalina bowiem już od najmłodszych lat próbuje swoich sił w branży artystycznej, idąc śladami rodziców i biorąc udział w różnego rodzaju spektaklach teatralnych. Swój debiut w Teatrze Buffo zaliczyła jako zaledwie kilkulatka. W 2022 r. z kolei wywalczyła sobie angaż w prestiżowym musicalu "Metro".

"Kalina przechodziła przez każdy kolejny casting. Była, myślę, jeszcze surowiej oceniana przez reżysera niż inni, ale też dzięki temu jeszcze bardziej nad sobą pracowała" - opowiadała o angażu Urbańska, w rozmowie z Pomponikiem, podkreślając, że 17-latka nie mogła liczyć na lepsze traktowanie ze względu na nazwisko.

Natasza Urbańska pochwaliła się nowym osiągnięciem córki. "Dumna mama"

Teraz autorka hitu "Rolowanie" pochwaliła się kolejnym osiągnięciem córki. W swoich mediach społecznościowych poinformowała o nowej, niespodziewanej roli Kaliny. "Uwaga! Moja Córka została prezenterką nowego talk-show! Dumna mama" - ogłosiła Urbańska w relacji na Instagramie.

Okazuje się, że mowa nie o tradycyjnym programie, lecz o teledysku! 17-latka jedynie wcieliła się w rolę prezenterki na potrzeby nowego klipu Jeremiego Sikorskiego, do piosenki "A jak", choć niewykluczone, że zadanie spodobało jej się na tyle, że w przyszłości spróbuje swoich sił także w prawdziwym talk-show.

"Co za numer! Co za obrazek!" - skwitowała wyraźnie podekscytowana Natasza Urbańska.