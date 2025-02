Wspomniany krążek, "Left of the Middle" odniósł ogromny sukces komercyjny i zyskał status podwójnej platynowej płyty w Stanach Zjednoczonych oraz Europie. Przebój "Torn" będący coverem utworu zespołu Ednaswap królował na listach przebojów przyciągając miliony słuchaczy, a Natalie Imbruglia miała przed sobą otwarte drzwi do wielkiej kariery. Niestety, jej drugi album "White Lillies Island" nie odniósł już tak dużego sukcesu. Płyta choć pokryła się złotem, nie dorównywała debiutowi, a popularność wokalistki znacząco zmalała. Wytwórnia Sony BMG, w której Natalie wydawała muzykę, nie pozwoliła na publikację jej trzeciego albumu, co skutecznie przekreśliło jej szansę na rynku muzycznym.