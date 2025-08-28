Natalia Szroeder to polska piosenkarka, autorka tekstów i kompozytorka urodzona 20 kwietnia 1995 roku w Bytowie. Swoją przygodę z muzyką rozpoczęła już zaledwie w wieku 4 lat. Wystąpiła wtedy w programie "Od przedszkola do Opola", zaś w 2011 roku zachwyciła swoim talentem publiczność oraz jury w programie "Szansa na sukces" - piosenkarka została laureatką po zaśpiewaniu utworu "Cicha woda" z repertuaru Maryli Rodowicz.

Kariera Natalii nabrała komercyjnego rozpędu po nagraniu w 2012 roku dwóch kawałków z Liberem - "Wszystkiego na raz" oraz "Nie patrzę w dół". W 2014 roku muzyczny duet wydał kolejny utwór, zatytułowany "Teraz Ty", jednak to właśnie album "Pogłos" zrekonstruował brzmienie artystki i sprawił, że ta znalazła własną twórczą drogę - kawałki "Powinnam?", "Poganianki" i "Osiedle" z reedycji "Pogłos Suplement" zostały nie tylko faworytami fanów wokalistki, ale i oznaką jej artystycznego rozwoju, symbolem nieulegania kompromisom.

Natalia Szroeder szczerze o bolesnych przeżyciach. "Nie robiłam nic złego"

Natalia Szroeder to artystka, która zgrabnie łączy muzykę popularną z eksperymentalnymi oraz alternatywnymi brzmieniami. Kochała dźwięki od zawsze, zaś sukces komercyjny zapewnił jej miejsce w sercach wielu fanów, którzy po dziś dzień stoją za nią murem. Albumem "Pogłos" zrekonstruowała swoje brzmienie, a najnowsza płyta "REM" stała się ilustracją sennych marzeń i odskocznią. Utwory takie jak "Pętla" (z Krzysztofem Zalewskim), "Ty się nie bój", "Północ", "Zwierzęta nocy" (z Melą Koteluk) i "Pusto" zdecydowanie zasługują na wyróżnienie oraz uznanie.

Ostatnia trasa koncertowa Natalii Szroeder, nazwana oficjalnie "Sama Na Planecie Tour", przyciągnęła masę fanów i sprawiła, że materiał z krążka "REM" wybrzmiał w największych miastach Polski. Niewielu wie jednak, że przed wielkim sukcesem, wokalistka musiała mierzyć się ze społecznym wykluczeniem i brakiem akceptacji ze strony rówieśników. Opowiedziała o wszystkim Sarsie, w jej podkaście "Miało być jak w filmie".

"Był taki czas, że bałam się chodzić do szkoły" - opowiedziała Natalia, przyznając jednocześnie, że jej koleżanki tworzyły gangi, które nazywały się "zniszczyć Szroederkę". "Bardzo dostałam po d...e od rówieśników. (...) Myśmy były bardzo małe i młode. (...) Ja tym dziewczynom naprawdę nie robiłam nic złego" - zdradziła wokalistka.

Natalia Szroeder wyznała, że była przewodniczącą samorządu szkolnego, często wygrywała szkolne rywalizacje, była aktywna społecznie i jawnie zajmowała się muzyką. "Moja mama była wychowawczynią, więc one były dosyć zazdrosne o moją mamę. Ja też byłam aktywnym dzieciakiem od zawsze. Uczestniczyłam w konkursach" - przyznała.

Natalia Szroeder przeżywała również smutne chwile w artystycznyn liceum w Trójmieście. "Były zajęcia z chóru. (...) i była przerwa. Poszłam do toalety, zamknęłam się (...) i nagle słyszę, jak wbiega chmara dziewcząt z mojej klasy do tej toalety i zaczynają mnie tak hardcorowo, chamsko obgadywać, gdzie to był pierwszy dzień szkoły, ja z tym dziewczynami nawet nie zamieniłam słowa" - opowiedziała piosenkarka. "I ja stoję w tej toalecie, nie wiem, czy mam wyjść, czy otworzyć drzwi z kopa, skonfrontować się, ale było mi tak przykro, więc z drżącymi rękoma poczekałam, aż one wyjdą".

Piosenkarka podjęła wtedy decyzję o rezygnacji ze szkoły. "Wyszłam, pamiętam z tej szkoły, schowałam się gdzieś w krzakach, bo nie chciałam w internacie gadać przez telefon z rodzicami, ale pamiętam, że zadzwoniłam do nich i wtedy już się rozpłakałam i mówię: 'Mamo, tato, ja nie chcę tu. Ja nie potrafię. Ja nie chcę brać udziału w tym wyścigu szczurów, bo to nie jest dla mnie'. (...) Spakowałam plecak, poszłam na autobus, pojechałam do Parchowa" - podsumowała gwiazda.

Natalia Szroeder tuż po ogłoszeniu wyników w "Must Be The Music". Czy wystąpi w kolejnej edycji show jako jurorka? Bartłomiej Warowny INTERIA.PL