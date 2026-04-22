Natalia Szroeder od lat zachwyca figurą. "Z dietą bywa różnie"

Natalia Szroeder wielokrotnie zaznaczała, że nie funkcjonuje według żadnego rygorystycznego planu żywieniowego. Jak mówiła w rozmowach, jej podejście do jedzenia jest raczej intuicyjne niż oparte na zasadach dietetycznych.

"Staram się pić więcej wody i to naprawdę mi pomaga, głos mniej się męczy. Robię wszystko małymi krokami, bo nie jestem bardzo sumienna i mam słomiany zapał, z którym walczę. Z dietą bywa różnie. Często jestem w trasie, w biegu, w busie i to jest problematyczne" - tłumaczyła w rozmowie z Karoliną Motylewską dla Jastrząb Post.

Jak dodaje, stara się jeść regularnie i dbać o sen, ale intensywny tryb pracy często utrudnia jej utrzymanie stabilnego rytmu dnia.

"Mój organizm reaguje na emocje"

Jednym z kluczowych elementów, o których mówi artystka, jest silna zależność między jej stanem emocjonalnym a apetytem. Jak podkreśla, stres lub intensywne przeżycia potrafią całkowicie zmienić jej relację z jedzeniem.

"To nawet nie musi być długotrwały stres, czasem wystarczy jedno zdanie, które mnie poruszy, i mam z głowy cały dzień jeśli chodzi o jedzenie. Niezależnie od tego, czy dzieje się coś dobrego, czy złego, mam wstręt do jedzenia" - wyznała w rozmowie.

Artystka przyznaje też, że taka reakcja organizmu nie jest dla niej czymś nowym i wiąże ją z własnymi predyspozycjami oraz doświadczeniami.

Trudna relacja z jedzeniem i presja komentarzy

W wywiadach Szroeder otwarcie mówiła również o tym, że jej szczupła sylwetka jest często przedmiotem internetowych komentarzy. Zdarzało się, że internauci sugerowali nawet poważne problemy zdrowotne, co bywa dla niej obciążające.

Jak zaznaczała, nie traktuje swojej sylwetki jako czegoś, co można jednoznacznie oceniać, ponieważ jej waga i apetyt zmieniają się w zależności od emocji oraz sytuacji życiowych.

Jedzenie bez schematów, życie w ruchu

Wokalistka przyznaje, że jej codzienność nie sprzyja rutynie. Trasy koncertowe, nagrania i praca w biegu sprawiają, że trudno jej utrzymać regularne posiłki. W efekcie jedzenie często podporządkowane jest temu, jak wygląda jej dzień, a nie odwrotnie.

Mimo to podkreśla, że nie rezygnuje z troski o siebie. Próbuje dbać o nawodnienie, sen i podstawową regularność, choć - jak sama mówi - nie zawsze udaje się to w pełni.

