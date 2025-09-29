Na przełomie 2023 i 2024 r. Natalia Szroeder i Quebonafide zakończyli swój pięcioletni związek. Fanom wydawało się, że raper i piosenkarka świetnie się dogadują i nie ma między nimi spięć. Choć rzadko pojawiali się razem publicznie wyglądali na zgodną i szczęśliwą parę. Prawda okazała się jednak zupełnie inna. Po głośnym rozstaniu Szroeder udzieliła wywiadu magazynowi "Elle", w którym podkreśliła, że w związku z raperem od pewnego czasu czuła się samotna.

Natalia Szroeder zakończyła pięcioletni związek z Quebonafide. Teraz ma nowego partnera

Choć słuchacze piosenkarki wciąż żyją jej rozstaniem z Quebonafide, sama zainteresowana zdążyła już znaleźć szczęście u boku nowego partnera. Paparazzi przyłapali ją niedawno na romantycznym spacerze w towarzystwie Przemysława Dzienisa. Choć Natalia nie przyznała jeszcze wprost, że są parą, po zdjęciach widać, że nie szczędzą sobie czułości.

Przemysław Dzienis jest fotografem, który chętnie współpracuje z polskimi gwiazdami. Kilka lat temu był także zaręczony z inną wokalistką - Moniką Brodką - lecz związek ten nie przetrwał próby czasu.

Natalia Szroeder poznała byłego narzeczonego Brodki na planie teledysku

Jak podaje "Super Express" Natalia Szroeder poznała nowego partnera na planie jednego ze swoich niedawno wydanych teledysków. Parę miała połączyć wspólna praca i choć dzieli ich spora różnica wieku - 11 lat - związek ma prężnie rozwijać się od ładnych kilku miesięcy. Zarówno fotograf, jak i wokalistka cenią sobie prywatność, więc na oficjalne potwierdzenie ich miłosnej relacji fani prawdopodobnie będą musieli jeszcze trochę zaczekać.

