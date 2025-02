"Zawsze dobrze uczyłam, nie miałam problemu. To, że mi te matury pójdą dobrze, to wiedziałam. Musiałam tylko logistycznie poukładać te klocki, żeby dotrzeć na egzaminy. Dotarłam na wszystkie, miałam spoko wyniki i dostałam się na studia tam, gdzie chciałam" - wspominała w 2023 roku.

"Czułam, że muszę efektywnie spożytkować czas, który mam. Przypadał na moment, kiedy zaczęłam wydawać single, moje piosenki były mocno rozkręcone i dużo się działo. Pamiętam jak z teledysku do 'Error' który trwał ponad 24 godziny, jechałam prosto na zajęcia, bo już nie miałam nieobecności, a studiowałam dziennie. Spałam rano na zajęciach w tych kolorowych warkoczykach. To nie był mój plan A czy B. Chciałam, żeby tak wyglądało moje życie. Angażowałam się po tej i po tej stronie" – wspomina artystka w programie "Off the record".

W czasie studiów postanowiła na chwilę zniknąć i wyjechać do Portugalii. Była to dla niej okazja do nauki, chwila oddechu i resetu, ale także czas poszukiwania inspiracji. Do Lizbony wróciła po latach, by tam komponować, idąc za radą poznanej w Krakowie artystki, Cecilli Krull.