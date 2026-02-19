Koncert "Zaczęło się od morza - 100-lecie Gdyni" stanowił główny punkt obchodów setnej rocznicy nadania Gdyni praw miejskich. Scenariusz widowiska był mocno osadzony w historii miasta, które w ciągu zaledwie kilku dekad przeszło drogę od niewielkiej nadmorskiej wioski do jednego z najważniejszych portów Bałtyku i symbolu nowoczesnej, niepodległej Polski.

Na scenie na Skwerze Kościuszki wystąpili: Natalia Kukulska, Margaret, Natalia Szroeder, Andrzej Piaseczny, Tomasz Organek, Gracjana Górka, Wiktor Dyduła oraz Szczyl. Towarzyszyli im Chór Music Everywhere, grupa taneczna ICON by Starowicz oraz orkiestra pod batutą Jana Stokłosy. Na scenie znalazła się również Natalia Muianga, która w ostatnich latach prężnie działa w branży muzycznej, biorąc udział w nowych projektach oraz wydarzeniach. Widzowie Polsatu będą mogli śledzić jej występ już 20 lutego.

Kim jest Natalia Muianga? Piosenkarka chce podbić polski rynek muzyczny

Natalia Muianga jest wokalistką, prezenterką, a także autorką tekstów i muzyki. Ukończyła II stopień wokalistyki jazzowej na Akademii Muzycznej w Gdańsku. Jest finalistką ósmej edycji programu "Mam Talent" oraz ćwierćfinalistką dziewiątej edycji "The Voice of Poland". Ma swój zespół, znany ze zmysłowych i relaksujących kompozycji, z którym regularnie nagrywa i koncertuje. Artystka wygrała pierwszy odcinek 22. edycji "TTBZ", wcielając się w postać Whitney Houston oraz prezentując utwór "I'm Every Woman".

"Bardzo długo trwają przygotowania i cała charakteryzacja. Myślałam, że to trochę szybszy proces. Około sześciu godzin charakteryzacji przed! Każdy szczegół - maska, makijaże, ubranie. Niesamowicie się na to patrzy i podziwia wszystkich ludzi, którzy nad tym pracują. (...) Trzeba być cierpliwym. To ciągły dotyk innych osób, a przecież nie wszyscy to lubią. Co istotne, wszystko jest na żywo. Nie liczyłam na to, że będziemy śpiewać z playbacku, ale rzeczywiście mamy tylko jeden występ, który jest nagrywany" - zdradziła Natalia Muianga Interii Muzyce w 2025 roku.

Natalia Muianga o swoim udziale w "TTBZ". Wokalistka opowiedziała o 6-godzinnym nakładaniu maski Bartłomiej Warowny INTERIA.PL

Przypomnijmy, iż głos Natalii można było usłyszeć w utworze "Kim naprawdę jesteś", który promował program "Big Brother" z 2019 roku. W międzyczasie wokalistka uzyskała dyplom Akademii Muzycznej w Gdańsku.

W 2024 roku artystka ogłosiła, że rozpoczyna "nowa erę" w swojej karierze. Łączyło się to m.in. ze skróceniem swojego pseudonimu artystycznego. Nowości w jej życiu zwiastował utwór "Wolę jedno", jednak, jak się okazało, to właśnie najnowszy przebój "Beznamiętnie" podbił serca słuchaczy zarówno w serwisie YouTube jak i na Spotify.

Natalia Muianga skupia się na swojej artystycznej wizji, planuje nową muzykę i koncertuje po całej Polsce. Niedawno dała walentynkowy koncert w Białołęckim Ośrodku Kultury, gdzie zauroczyła publiczność, a jej najbliższe muzyczne spotkanie z fanami zaplanowane jest na 24 lutego br. w Filharmonii Kaszubskiej.