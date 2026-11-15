Natalia Lesz debiutuje jako Loesh. "Coś, co miało być na zawsze"

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Piosenką "Prawie dom" pod szyldem Loesh debiutuje Natalia Lesz. 45-letnia wokalistka i aktorka w ten sposób rozpoczyna całkiem nowy etap w swojej scenicznej karierze.

Natalia Lesz w ciemnym płaszczu i białym golfie stoi przy oknach z widokiem na miasto, debiutując jako Loesh.
Natalia Lesz debiutuje jako LoeshM.Paradys/Dzien Dobry TVNEast News

Piosenka "Prawie dom" otwiera nowy rozdział w muzycznej karierze Natalii Lesz, która od tej pory występować będzie na scenie pod pseudonimem Loesh.

W nagraniu słychać brzmienia inspirowane twórczością takich wykonawców jak Portishead, Massive Attack czy Tricky. Loesh - przy wsparciu Dawida Karpiuka, lidera Dziwnej Wiosny (tekst, muzyka) i Arka Kopery (muzyka) - łączy alternatywę, trip-hop, filmową melancholię i analogowe brzmienia.

"Niektóre historie potrzebują innego języka. Moja muzyka ma od dziś swoje własne miejsce" - podkreśla Loesh.

Natalia Lesz debiutuje jako Loesh. Co już wiemy?

Tekst debiutanckiej piosenki mówi o odzyskiwaniu siebie po utracie czegoś, co miało być na zawsze. O kobiecie, która zaczyna nowe życie, ale jeszcze nie potrafi nazwać go w pełni swoim. Nie jest to typowa piosenka o rozstaniu. Jest żałobą po przyszłości, która miała się wydarzyć, ale się nie wydarzyła. "Prawie dom" jest metaforą życia, które miało wyglądać inaczej - czytamy.

"Odkrywam w niej, że mogę być jednocześnie krucha i silna. Że nie muszę wybierać między wrażliwością a odpornością" - mówi wokalistka.

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Na początku 2022 r. Natalia Lesz przypomniała się na muzycznej scenie z piosenką "Gdybyśmy" z filmu "Gierek" Michała Węgrzyna, reżysera "Procederu" o raperze Chadzie. W "Gierku" zagrała też rolę piosenkarki Stelli.

Z kolei w maju 2023 r. wypuściła nominowaną do Fryderyka (muzyka dziecięca) płytę "Piosenki domowe". To album z utworami dla dzieci do tekstów Michała Rusinka, byłego sekretarza Wisławy Szymborskiej.

Od dłuższego czasu Natalia Lesz pracowała nad muzycznym powrotem. Jej poprzednią "dorosłą" płytą pozostaje "That Girl" (2011).

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