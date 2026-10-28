Studio NEXT FILM jakiś czas temu poinformowało o rozpoczęciu prac nad filmem "Jantar", który inspirowany będzie życiem jednej z najpopularniejszych polskich piosenkarek - Anny Jantar. W latach 70. święciła ona triumfy w całym kraju - najpierw podbijając festiwal w Opolu, a następnie rozgłośnie radiowe przebojami "Najtrudniejszy pierwszy krok", "Tyle słońca w całym mieście" czy "Radość najpiękniejszych lat".

Kariera i życie artystki to gotowy materiał na scenariusz nie tylko ze względu na ogromne sukcesy, lecz także tragiczny koniec. 14 marca 1980 r. Anna Jantar zginęła w katastrofie lotniczej w pobliżu warszawskiego lotniska Okęcie. Wracała wówczas z koncertów w Stanach Zjednoczonych, a wierni fani do dziś nie pogodzili się z jej stratą. Teraz historia legendarnej wokalistki pierwszy raz przeniesiona zostanie na ekran.

Reżyserem i scenarzystą produkcji został Daniel Jaroszek, znany m.in. z "Drużyny A(A)" czy filmu "Johnny". Nad tekstem pracował razem z Tatianą Zwrzykraj-Kutz, znaną z "Co wyszeptał nam deszcz". Producentem filmu "Jantar" został Robert Kijak, który wcześniej odpowiadał za powstanie takich dzieł, jak "Bogowie", "Sztuka kochania" czy "Nasza rewolucja".

Natalia Kukulska zdradziła szczegóły filmu o Annie Jantar. Ściśle współpracuje z reżyserem i producentami

Natalia Kukulska, córka nieodżałowanej legendy polskiej piosenki, zaangażowana jest w prace nad filmem "Jantar". Wokalistka od zawsze dba bowiem o zachowanie pamięci o swojej ukochanej mamie, wymyślając i wspierając różnego rodzaju artystyczne projekty, oddające jej hołd. Obecnie wspólnie z mężem skupia się również na musicalu "Tylko mnie poproś do tańca", przybliżającym historię Anny Jantar. Sztuka wystawiana będzie w Teatrze Muzycznym w Poznaniu.

W najnowszej rozmowie z Plejadą Kukulska zabrała głos w sprawie powstającego filmu fabularnego o mamie, zdradzając szczegóły produkcji. Zapytana o to, czy będzie miała ostatnie słowo w każdym aspekcie dotyczącym obrazu, wskazała na porozumienie z reżyserem i producentem. "Nie wiem, czy ostatnie słowo jest właściwym określeniem, ale to jest bardzo trudne, bo ta historia jest częścią mojego życia. W zasadzie też jest moim życiem i też jestem w tej historii. W związku z tym trudno, żeby było coś o mnie, beze mnie. Cieszę się, że producenci i reżyser to rozumieją, a my jesteśmy blisko w procesie powstawania tego filmu i scenariusza" - powiedziała artystka.

Mąż i syn Natalii Kukulskiej tworzą nowe aranżacje legendarnych piosenek do filmu "Jantar"

Wiadomo już, że muzyka będzie nieodłączną częścią filmu "Jantar". 50-letnia wokalistka zdradziła, że nie tylko ona zajmować się będzie aranżacjami, lecz także jej mąż oraz syn. "Teraz będzie ogłoszony casting, więc dla mnie to będzie ciekawa bardzo historia, ale również muzycznie interesująca, ponieważ będę odpowiedzialna za muzykę w tym filmie, to znaczy nie będę jej komponowała, ale będę nadzorowała. Jakie to będą aranżacje, jakie to będą piosenki - to będę miała na podorędziu moich fantastycznych bliskich mi ludzi, czyli mojego męża, Michała Dąbrówki i Jana Dąbrówki. Cieszę się, że oni będą tę muzykę tworzyć" - ogłosiła.

Natalia Kukulska ma pomysł, kto mógłby zagrać główną rolę w filmie o jej mamie. Wszystko zostanie jednak przesądzone na castingach

Obecnie Kukulska z niecierpliwością czeka na wybór odtwórczyni głównej roli. Piosenkarka ma nawet propozycję jednej aktorki, która jej zdaniem świetnie nadawałaby się na Annę Jantar. Mimo wszystko podkreśla, że nic nie jest przesądzone - dopiero po castingach jednoznacznie stwierdzi, kto najlepiej interpretuje postać jej mamy.

"Mam taką aktorkę, ale nie mogę zdradzić, kto to jest. (...) Bardzo jestem ciekawa, co się wydarzy na castingu, bo może być wiele zaskoczeń. Myślę, że wszyscy jesteśmy bardzo otwarci, bo nie zawsze tu chodzi o fizyczne podobieństwo. Czasami chodzi o to 'coś'" - zaznaczyła.

"Już teraz wiem, po tym castingu do musicalu, że nie zawsze osoby, które były super doświadczone albo które wizerunkowo przypominały właśnie moją mamę, Annę Jantar, zawsze były tymi kandydatkami, przy których mieliśmy gęsią skórkę. Tu chodzi o jakiś rodzaj prawdy, ale też poczucie, że ta osoba ma swój temperament, swoją osobowość, która uniesie taką historię, taki film" - dodaje Natalia Kukulska.