Na szykowanych koncertach w największych miastach Polski Natalia Kukulska wróci do swoich największych przebojów. Wokalistka planuje przekrój przez swój repertuar - od piosenek dziecięcych, poprzez utwory, które nagrała do filmów, piosenki z lat 90., aż po utwory z albumu "Czułe struny", zawierającego symfoniczne adaptacje kompozycji Fryderyka Chopina.

Na trasie "Czy ona jest taka jak ja?" wokalistce i jej zespołowi towarzyszyć będzie kwartet smyczkowy Atom String Quartet.

Natalia Kukulska i jej okrągłe jubileusze

W tym roku wypadają okrągłe jubileusze - 30-lecie pierwszej, dorosłej płyty "Światło", 40 lat od debiutu dziecięcego i 50. urodziny Natalii. Tytuł trasy - "Czy ona jest taka jak ja?" także nie jest przypadkowy - to symboliczna konfrontacja dzisiejszej Natalii z jej wcześniejszymi wcieleniami muzycznymi.

Przedsmakiem koncertów jest odświeżenie niewykonywanego od 30 lat utworu "Dłoń" - czyli singla z wspomnianej płyty "Światło".

"Wiem, że utwór ten jest ważny dla publiczności i zapadł im w serca. Świadczy o tym również fakt, jak wiele osób w ostatnich latach go wykonywało. Kompozycja mojego Taty - Jarosława Kukulskiego, z tekstem Marka Dutkiewicza, wydawała mi się jednak zbyt pompatyczna i ciężka by wracać do niej podczas moich koncertów. Jej dramaturgia była zbyt daleka od kierunków muzycznych, którymi podążałam" - tłumaczy Natalia Kukulska.

Jak przyznaje wokalistka - ponowne sięgnięcie po jej pierwszy singel, było dla niej dużym wyzwaniem.

"Ciekawość i chęć skonfrontowania samej siebie z emocjami, które przeżywałam 30 lat temu były dla mnie pretekstem by ponownie zmierzyć się z tym utworem. Przyniosło mi to sporo refleksji oraz pozwoliło na nowo odkryć tę piosenkę - duża w tym także zasługa aranżacji i produkcji, którą stworzył Archie Shevsky. Mam wrażenie, że nowa, gitarowa wersja jest idealnym balansem pomiędzy tym, co pokochała publiczność w latach 90., a tym, co jest zgodne ze mną i tym, co muzycznie chciałabym teraz zaprezentować" - dodaje.

Natalia Kukulska i nowa wersja piosenki "Dłoń" w Dzień Matki

Dzień premiery - 26 maja, czyli Dzień Matki nie jest przypadkowy. W założeniu autora tekst odpowiadał o opatrzności... Poczuciu metafizycznego połączenia z mamą Natalii - czyli Anną Jantar, zmarłą tragicznie w 1980 r. w katastrofie samolotu gwiazdą polskiej piosenki. Natalia miała wówczas 4 lata.

Do piosenki powstał teledysk, w którym wykorzystano fragmenty oryginalnego klipu z lat 90. Obraz zrealizowany przez Mortvideo jest niezwykle poruszającym zestawieniem współczesnej Natalii, z dziewczyną, którą była 30 lat temu, u progu swojej dorosłej kariery.

Natalia Kukulska - szczegóły trasy koncertowej "Czy ona jest taka jak ja":

27.09 - Katowice, NOSPR

04.10 - Szczecin, Filharmonia im. M. Karłowicza

31.10 - Bielsko-Biała, Cavatina Hall

06.11 - Gdańsk, Stary Maneż

14.11 - Poznań, Sala Ziemi

30.11 - Kraków, ICE

14.12 - Warszawa, Teatr Muzyczny Roma

28.12 - Wrocław, NFM.

