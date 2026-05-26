Natalia Kukulska wraca do piosenki "Dłoń" sprzed 30 lat. Dzień premiery nie jest przypadkowy
W Dzień Matki Natalia Kukulska opublikowała teledysk do nowej wersji swojej piosenki "Dłoń" sprzed 30 lat. To zapowiedź szykowanej na jesień specjalnej jubileuszowej trasy "Czy ona jest taka jak ja?".
Na szykowanych koncertach w największych miastach Polski Natalia Kukulska wróci do swoich największych przebojów. Wokalistka planuje przekrój przez swój repertuar - od piosenek dziecięcych, poprzez utwory, które nagrała do filmów, piosenki z lat 90., aż po utwory z albumu "Czułe struny", zawierającego symfoniczne adaptacje kompozycji Fryderyka Chopina.
Na trasie "Czy ona jest taka jak ja?" wokalistce i jej zespołowi towarzyszyć będzie kwartet smyczkowy Atom String Quartet.
Natalia Kukulska i jej okrągłe jubileusze
W tym roku wypadają okrągłe jubileusze - 30-lecie pierwszej, dorosłej płyty "Światło", 40 lat od debiutu dziecięcego i 50. urodziny Natalii. Tytuł trasy - "Czy ona jest taka jak ja?" także nie jest przypadkowy - to symboliczna konfrontacja dzisiejszej Natalii z jej wcześniejszymi wcieleniami muzycznymi.
Przedsmakiem koncertów jest odświeżenie niewykonywanego od 30 lat utworu "Dłoń" - czyli singla z wspomnianej płyty "Światło".
"Wiem, że utwór ten jest ważny dla publiczności i zapadł im w serca. Świadczy o tym również fakt, jak wiele osób w ostatnich latach go wykonywało. Kompozycja mojego Taty - Jarosława Kukulskiego, z tekstem Marka Dutkiewicza, wydawała mi się jednak zbyt pompatyczna i ciężka by wracać do niej podczas moich koncertów. Jej dramaturgia była zbyt daleka od kierunków muzycznych, którymi podążałam" - tłumaczy Natalia Kukulska.
Jak przyznaje wokalistka - ponowne sięgnięcie po jej pierwszy singel, było dla niej dużym wyzwaniem.
"Ciekawość i chęć skonfrontowania samej siebie z emocjami, które przeżywałam 30 lat temu były dla mnie pretekstem by ponownie zmierzyć się z tym utworem. Przyniosło mi to sporo refleksji oraz pozwoliło na nowo odkryć tę piosenkę - duża w tym także zasługa aranżacji i produkcji, którą stworzył Archie Shevsky. Mam wrażenie, że nowa, gitarowa wersja jest idealnym balansem pomiędzy tym, co pokochała publiczność w latach 90., a tym, co jest zgodne ze mną i tym, co muzycznie chciałabym teraz zaprezentować" - dodaje.
Natalia Kukulska i nowa wersja piosenki "Dłoń" w Dzień Matki
Dzień premiery - 26 maja, czyli Dzień Matki nie jest przypadkowy. W założeniu autora tekst odpowiadał o opatrzności... Poczuciu metafizycznego połączenia z mamą Natalii - czyli Anną Jantar, zmarłą tragicznie w 1980 r. w katastrofie samolotu gwiazdą polskiej piosenki. Natalia miała wówczas 4 lata.
Do piosenki powstał teledysk, w którym wykorzystano fragmenty oryginalnego klipu z lat 90. Obraz zrealizowany przez Mortvideo jest niezwykle poruszającym zestawieniem współczesnej Natalii, z dziewczyną, którą była 30 lat temu, u progu swojej dorosłej kariery.
Natalia Kukulska - szczegóły trasy koncertowej "Czy ona jest taka jak ja":
27.09 - Katowice, NOSPR
04.10 - Szczecin, Filharmonia im. M. Karłowicza
31.10 - Bielsko-Biała, Cavatina Hall
06.11 - Gdańsk, Stary Maneż
14.11 - Poznań, Sala Ziemi
30.11 - Kraków, ICE
14.12 - Warszawa, Teatr Muzyczny Roma
28.12 - Wrocław, NFM.