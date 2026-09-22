W tym roku wypadają okrągłe jubileusze Natalii Kukulskiej - 30-lecie pierwszej, dorosłej płyty "Światło", 40 lat od debiutu dziecięcego i 50. urodziny. Tytuł jesiennej trasy - "Czy ona jest taka jak ja?" także nie jest przypadkowy - to symboliczna konfrontacja dzisiejszej Natalii z jej wcześniejszymi wcieleniami muzycznymi.

Przedsmakiem koncertów jest odświeżenie niewykonywanego od 30 lat utworu "Dłoń" - czyli singla ze wspomnianej płyty "Światło".

Natalia Kukulska: Jak świętować, to na całego!

Tuż przed rozpoczęciem trasy wokalistka w mediach społecznościowych podzieliła się z fanami "kolejną wspaniałą nowiną". 2 października premierę będzie mieć składające się z trzech winylowych płyt wydawnictwo "Czy ona jest taka jak ja". Jak mówi sama Natalia, jeszcze kilka lat temu nie umiała sobie wyobrazić takiej składanki.

"Bałam się podsumowań, albumów składankowych i jubileuszy. Co się we mnie zmieniło, bym w tym jubileuszowym roku złamała moje nastawienie? Nie wiem. Może ja sama... a może znalazłam sposób, by w tym świętowaniu dać przestrzeń kreatywności? Jedno jest pewne - pomyślałam o tych wszystkich, którym jestem wdzięczna za swoją drogę. O osobach, które na niej spotykałam tworząc moje piosenki i albumy, o moich słuchaczach, fanach, publiczności. To właśnie Wam dedykuję ten album" - czytamy we wpisie.

Na płytę trafi 30 ułożonych chronologicznie piosenek, będących singlami z poszczególnych płyt plus dwa utwory spoza solowych albumów. Za oprawę graficzną odpowiada Adam Żebrowski, a zdjęcia wykonała Marta Wojtal.

"Rok 2026 ogłaszam moim rokiem wdzięczności. Jestem w pięknym miejscu i momencie mojego życia. Skończyłam 50 lat, 40 lat temu zadebiutowałam moim dziecięcym albumem 'Natalia', a od mojego dorosłego fonograficznego debiutu - albumu 'Światło' - właśnie mija 30 lat. Ruszam zatem w trasę jubileuszową, na której zmierzę się... albo inaczej - spotkam siebie. Cały mój jubileusz to pretekst do spotkania siebie. To opowieść o poszukiwaniu wśród, rozpoznaniu pomiędzy, wyodrębnieniu spośród. Moja tożsamość zapisywała się w słowach i w dźwiękach. Ta droga poszukiwań połączyła i nas" - napisała Natalia Kukulska, zapraszając na trasę koncertową.

Natalia Kukulska - szczegóły trasy koncertowej "Czy ona jest taka jak ja":

27.09 - Katowice, NOSPR

04.10 - Szczecin, Filharmonia im. M. Karłowicza

31.10 - Bielsko-Biała, Cavatina Hall

06.11 - Gdańsk, Stary Maneż

14.11 - Poznań, Sala Ziemi

30.11 - Kraków, ICE

14.12 - Warszawa, Teatr Muzyczny Roma

28.12 - Wrocław, NFM.