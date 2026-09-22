Natalia Kukulska: Ta droga połączyła i nas

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

27 września koncertem w NOSPR w Katowicach jubileuszową trasę "Czy ona jest taka jak ja" rozpocznie Natalia Kukulska. Wokalistka zdradziła, że kilka dni później pojawi się specjalne wydawnictwo pod tym samym tytułem, na które złożą się trzy płyty winylowe. "Rok 2026 ogłaszam moim rokiem wdzięczności" - podkreśla.

Natalia Kukulska w długich, kręconych włosach, okularach w panterkę i kremowym płaszczu spaceruje chodnikiem
Natalia Kukulska świętuje potrójny jubileuszAKPA AKPA

W tym roku wypadają okrągłe jubileusze Natalii Kukulskiej - 30-lecie pierwszej, dorosłej płyty "Światło", 40 lat od debiutu dziecięcego i 50. urodziny. Tytuł jesiennej trasy - "Czy ona jest taka jak ja?" także nie jest przypadkowy - to symboliczna konfrontacja dzisiejszej Natalii z jej wcześniejszymi wcieleniami muzycznymi.

Przedsmakiem koncertów jest odświeżenie niewykonywanego od 30 lat utworu "Dłoń" - czyli singla ze wspomnianej płyty "Światło".

Natalia Kukulska: Jak świętować, to na całego!

Tuż przed rozpoczęciem trasy wokalistka w mediach społecznościowych podzieliła się z fanami "kolejną wspaniałą nowiną". 2 października premierę będzie mieć składające się z trzech winylowych płyt wydawnictwo "Czy ona jest taka jak ja". Jak mówi sama Natalia, jeszcze kilka lat temu nie umiała sobie wyobrazić takiej składanki.

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"Bałam się podsumowań, albumów składankowych i jubileuszy. Co się we mnie zmieniło, bym w tym jubileuszowym roku złamała moje nastawienie? Nie wiem. Może ja sama... a może znalazłam sposób, by w tym świętowaniu dać przestrzeń kreatywności? Jedno jest pewne - pomyślałam o tych wszystkich, którym jestem wdzięczna za swoją drogę. O osobach, które na niej spotykałam tworząc moje piosenki i albumy, o moich słuchaczach, fanach, publiczności. To właśnie Wam dedykuję ten album" - czytamy we wpisie.

Na płytę trafi 30 ułożonych chronologicznie piosenek, będących singlami z poszczególnych płyt plus dwa utwory spoza solowych albumów. Za oprawę graficzną odpowiada Adam Żebrowski, a zdjęcia wykonała Marta Wojtal.

"Rok 2026 ogłaszam moim rokiem wdzięczności. Jestem w pięknym miejscu i momencie mojego życia. Skończyłam 50 lat, 40 lat temu zadebiutowałam moim dziecięcym albumem 'Natalia', a od mojego dorosłego fonograficznego debiutu - albumu 'Światło' - właśnie mija 30 lat. Ruszam zatem w trasę jubileuszową, na której zmierzę się... albo inaczej - spotkam siebie. Cały mój jubileusz to pretekst do spotkania siebie. To opowieść o poszukiwaniu wśród, rozpoznaniu pomiędzy, wyodrębnieniu spośród. Moja tożsamość zapisywała się w słowach i w dźwiękach. Ta droga poszukiwań połączyła i nas" - napisała Natalia Kukulska, zapraszając na trasę koncertową.

Natalia Kukulska - szczegóły trasy koncertowej "Czy ona jest taka jak ja":

27.09 - Katowice, NOSPR
04.10 - Szczecin, Filharmonia im. M. Karłowicza
31.10 - Bielsko-Biała, Cavatina Hall
06.11 - Gdańsk, Stary Maneż
14.11 - Poznań, Sala Ziemi
30.11 - Kraków, ICE
14.12 - Warszawa, Teatr Muzyczny Roma
28.12 - Wrocław, NFM.

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