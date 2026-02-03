Natalia Kukulska to artystka obecna na polskiej scenie od dekad. Pasją do muzyki zarazili ją rodzice - jej mamą była ceniona wokalistka Anna Jantar, a ojcem wybitny kompozytor Jarosław Kukulski. Dzięki nim zaczęła występować już w wieku 10 lat. Wydała wtedy album "Natalia", na którym znalazły się słynne piosenki dla dzieci, takie jak "Puszek-okruszek".

Natalia Kukulska wychowuje swoje dzieci w duchu artystycznym. Już idą śladami rodziców!

Piosenkarka kontynuuje rodzinną tradycję - jej mąż oraz dzieci również ściśle związani są z muzyką. 25 lat temu Kukulska stanęła na ślubnym kobiercu u boku perkusisty Michała Dąbrówki, z którym doczekała się syna oraz dwóch córek. 20-letnia Anna mieszka obecnie w Londynie, gdzie studiuje musical. Jej młodsza siostra Laura ma dopiero 8 lat i sporo czasu na wybranie ścieżki zawodowej, lecz wychowanie w duchu artystycznym może wpłynąć na jej późniejsze wybory. Natomiast syn Jan, który ma obecnie 25 lat, poszedł śladami ojca i prężnie działa na polskim rynku muzycznym jako perkusista (m.in. w zespołach Zalii czy Franka Warzywa).

Natalia Kukulska, choć na co dzień stara się chronić prywatność swojej rodziny, od czasu do czasu zabiera dzieci na show-biznesowe eventy czy koncerty specjalne. Dorośli i próbujący swoich sił w branży Anna oraz Jan mogą dzięki temu nabrać doświadczenia czy poznać ważne osobistości. Znana mama chętnie pokazuje także zdjęcia rodziny w swoich mediach społecznościowych. Nie raz chwaliła się pobytem u starszej córki w Londynie czy dokonaniami muzycznymi syna.

Natalia Kukulska wybrała się na ferie zimowe! Pokazała, jak wypoczywa wraz z rodziną

Teraz na Instagramie Kukulskiej pojawiły się kolejne rodzinne fotografie - piosenkarka wybrała się bowiem z pociechami oraz mężem na ferie zimowe. Spędzają wspólnie czas w Alpe di Siusi - uchodzącym za jeden z najpiękniejszych zakątków włoskich Dolomitów. "Tydzień tylko dla nas, w składzie jak za dawnych czasów, rodzice z dziećmi. To nie taka oczywista sprawa, gdy dwoje z nich jest dorosłych. Doceniam to tak bardzo" - napisała gwiazda w mediach społecznościowych.

Natalia Kukulska podczas ferii zimowych z rodziną Instagram @natalia.kukulska materiał zewnętrzny

W opisie zimowych zdjęć artystka podkreśliła, że ledwo udało jej się wyjechać z rodziną, bowiem obecnie jest w trakcie intensywnego czasu koncertowego. Ferie to dla niej niezwykle potrzebna chwila relaksu i odpoczynku. "Wspólne zjazdy na nartach, wyzwania, posiłki, gry, relaks, wygłupy, rozmowy, zmagania z narciarską materią. Ferie zimowe wciśnięte dosłownie pomiędzy koncertami… po niezłym maratonie. Dały mi tyyyyle wytchnienia. Beztroski ułamek życia bez ułamania kończyn, co też warte podkreślenia" - czytamy na Instagramie Natalii Kukulskiej.

Natalia Kukulska podczas ferii zimowych Instagram @natalia.kukulska materiał zewnętrzny

Ferie zimowe Natalii Kukulskiej z rodziną Instagram @natalia.kukulska materiał zewnętrzny

